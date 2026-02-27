2月27日星座運勢／止血恢復好運！ 魔羯、天蠍財務虧損回補
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：運用藝術創意
感情：體驗幸福的愛
財運：心中自有分寸
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：突破傳統模式
感情：自然親近和諧
財運：休息充電加油
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：尋找拓展機會
感情：用心經營感情
財運：休息再次出發
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：雙子
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：優化產線流程
感情：可望走上紅毯
財運：止血恢復好運
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：確保作業品質
感情：體現關愛熱忱
財運：分享朋友好運
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：牡羊
處女座 ♍
工作：應對職場挑戰
感情：建立信任模式
財運：小心駛萬年船
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：天蠍
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：獲得更多機會
感情：愛神前來眷顧
財運：出現貴人好運
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：獲得貴人相力
感情：戀情可望明朗
財運：止血彌補虧損
幸運色：绿色
貴人：雙子
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：發展商業創新
感情：真摯相待珍惜
財運：一元復始好運
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：推動持續供應
感情：溫馨關懷入微
財運：只缺臨門一腳
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：處女
獅子座 ♌
工作：提升團體士氣
感情：寬容對待問題
財運：平衡損益得失
幸運色：白色
貴人：處女
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：提升呈現效果
感情：流露情感之情
財運：切莫要求完美
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：射手
