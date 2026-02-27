ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳隨意錄節目太拼命「踉蹌跌倒」
《後宮甄嬛傳》3大處世哲學！
劉雨柔遭疑無分擔壓力「深夜發聲」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳中純 郭碧婷 向佐 林佑星 璟宣 劉雨柔 王瞳 家寧

2月27日星座運勢／止血恢復好運！　魔羯、天蠍財務虧損回補

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：運用藝術創意

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：體驗幸福的愛

財運：心中自有分寸

幸運色：金色

貴人：金牛

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：突破傳統模式

感情：自然親近和諧

財運：休息充電加油

幸運色：玫瑰色

貴人：巨蟹

小人：金牛

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：尋找拓展機會

感情：用心經營感情

財運：休息再次出發

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：雙子

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：優化產線流程

感情：可望走上紅毯

財運：止血恢復好運

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：天秤

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：確保作業品質

感情：體現關愛熱忱

財運：分享朋友好運

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：牡羊

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：應對職場挑戰

感情：建立信任模式

財運：小心駛萬年船

幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：天蠍

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：獲得更多機會

感情：愛神前來眷顧

財運：出現貴人好運

幸運色：粉紅色

貴人：牡羊

小人：魔羯

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：獲得貴人相力

感情：戀情可望明朗

財運：止血彌補虧損

幸運色：绿色

貴人：雙子

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：發展商業創新

感情：真摯相待珍惜

財運：一元復始好運

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：獅子

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：推動持續供應

感情：溫馨關懷入微

財運：只缺臨門一腳

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：處女

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：提升團體士氣

感情：寬容對待問題

財運：平衡損益得失

幸運色：白色

貴人：處女

小人：水瓶

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：提升呈現效果

感情：流露情感之情

財運：切莫要求完美

幸運色：藍色

貴人：魔羯

小人：射手

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母痛哭緊抱她陪走最後一程

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母痛哭緊抱她陪走最後一程

16小時前

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

1小時前

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

2/26 10:49

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

3小時前

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

12小時前

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」　男星跟老婆報備…心境全說了

18小時前

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

2小時前

家寧邋遢運動「被路人搭訕要IG」　笑喊：這是控糖的福利嗎？

家寧邋遢運動「被路人搭訕要IG」　笑喊：這是控糖的福利嗎？

12小時前

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

1小時前

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

17小時前

愛莉莎莎駁「日賺125萬元」　親上火線發聲：一個月賺125萬都不到

愛莉莎莎駁「日賺125萬元」　親上火線發聲：一個月賺125萬都不到

13小時前

沈玉琳戰勝血癌！光速接新節目「首公開露面」　確定回歸螢光幕

沈玉琳戰勝血癌！光速接新節目「首公開露面」　確定回歸螢光幕

16小時前

熱門影音

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD
蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣
江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多
具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」
前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生

前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生
神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡

神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡
江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

張鈞甯突被問「下海嗎」高EQ回應！　被拱「參加浪姐」笑喊：我不敢XD

張鈞甯突被問「下海嗎」高EQ回應！　被拱「參加浪姐」笑喊：我不敢XD

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

看更多

【熱心天使】女高中生替失智翁拉褲穿鞋！　善心協助過程暖哭萬人

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前30

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

1小時前0

激吻75歲劉曉慶被笑工傷！小30歲C咖男主角「按讚遭炎上」　網怒砲轟

1小時前56

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

2小時前311

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

3小時前2

2月27日星座運勢／止血恢復好運！　魔羯、天蠍財務虧損回補

3小時前43

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

12小時前67

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

12小時前73

家寧邋遢運動「被路人搭訕要IG」　笑喊：這是控糖的福利嗎？

13小時前1

陳隨意錄《綜藝一級棒》太拼命！　踉蹌跌倒臉色發白「內幕曝光」

13小時前1

吳中純罹癌辭世！　廖筱君憶30年交情「她私下暖舉曝光」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」
    16小時前89
  2. 白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍
    1小時前106
  3. 向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」
    2/26 10:496047
  4. 沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」
    3小時前83
  5. 劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲
    12小時前127
  6. 八點檔激情床戲太猛烈「交纏狂吻」男星跟老婆報備
    18小時前85
  7. 18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」
    2小時前611
  8. 家寧邋遢運動「被路人搭訕要IG」
    12小時前143
  9. 台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇
    1小時前4
  10. 王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！
    17小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合