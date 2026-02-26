ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《穿著Prada的惡魔》8金句
元宵節吃湯圓別踩雷！
韓星瘋「台灣感性」踩點行程
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江淑娜 江蕙 吳中純 梅聖旻 舒淇 吳倩蓮 王祖賢 應采兒

2月26日星座運勢／金色、玫瑰色招財！　金牛是牡羊的超級貴人

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：獲得支援幫助

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：適合約會之日

財運：運用市場分析

幸運色：紅色

貴人：雙魚

小人：牡羊

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：處理升遷計畫

感情：打動對方芳心

財運：增加多樣資產

幸運色：绿色

貴人：處女

小人：雙魚

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：克服艱深困境

感情：互相理解對方

財運：積極尋找副業

幸運色：玫瑰色

貴人：水瓶

小人：金牛

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：爭取特殊待遇

感情：聆聽內心聲音

財運：控制消費習慣

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：水瓶

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：破解低迷狀態

感情：建立深厚情感

財運：發掘新的投資

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：獅子

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：放手嘗試新的

感情：告白大膽嘗試

財運：運用數據投資

幸運色：藍色

貴人：天秤

小人：天蠍

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：重回積極狀態

感情：成為最好朋友

財運：國際貿易機會

幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：雙子

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：保持工作效率

感情：異性緣超級好

財運：善用資產配置

幸運色：黑色

貴人：水瓶

小人：射手

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：與上級好溝通

感情：細節暖人心房

財運：識別市場需求

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：處女

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：安排合理休息

感情：表達曖昧之情

財運：追求財務自由

幸運色：白色

貴人：金牛

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：保持心情開朗

感情：添增自己魅力

財運：建立退休計劃

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：魔羯

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：細心工作規劃

感情：易獲異性幫助

財運：持續財務創新

幸運色：金色

貴人：射手

小人：天秤

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！　兩腳羊、牽羊禮3非人行徑

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！　兩腳羊、牽羊禮3非人行徑

10小時前

江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂

江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂

11小時前

前主播吳中純病逝「尪心碎發聲」　13字悼愛妻：摯愛已遠

前主播吳中純病逝「尪心碎發聲」　13字悼愛妻：摯愛已遠

13小時前

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲

14小時前

他們到底是台灣人還外國人？　10組「老是搞混國籍」明星大盤點

他們到底是台灣人還外國人？　10組「老是搞混國籍」明星大盤點

2/24 18:00

韓星瘋「台灣感性」！SEVENTEEN、BTS台北街景瘋打卡　踩點行程一次看

韓星瘋「台灣感性」！SEVENTEEN、BTS台北街景瘋打卡　踩點行程一次看

12小時前

王祖賢緊抱愛犬開工「12秒片曝光」　真實近況全被拍

王祖賢緊抱愛犬開工「12秒片曝光」　真實近況全被拍

10小時前

成語蕎深V狂秀北半球！　單身拜月老「存300萬買精子」拼45歲當媽

成語蕎深V狂秀北半球！　單身拜月老「存300萬買精子」拼45歲當媽

1小時前

陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光　陳都靈被封神級校花

14小時前

《穿著Prada的惡魔》20年不滅8金句！　「你不是在努力，你是在抱怨」

《穿著Prada的惡魔》20年不滅8金句！　「你不是在努力，你是在抱怨」

11小時前

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

2/25 07:44

黃曉明新加坡同遊被拍！親密撐傘幫拿飲料　新歡身分疑為歌手

黃曉明新加坡同遊被拍！親密撐傘幫拿飲料　新歡身分疑為歌手

1小時前

熱門影音

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！

阿Ken看《陽光女子合唱團》了嗎？　安心亞喊話：要看吧！
兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」
約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
孩子被父母逼看演唱會　任賢齊聽歌聲笑：果然一家人

孩子被父母逼看演唱會　任賢齊聽歌聲笑：果然一家人
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅

NMIXX海嫄直播遭雷射筆照房間！　聽私生飯店樓下喊叫超不悅
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝
張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照

張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照
賈永婕「絕不可能選立委」　原因：立法院燈光很醜

賈永婕「絕不可能選立委」　原因：立法院燈光很醜
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

楊謹華大讚A-Lin《歌手》表現：唱得很好！　「四纖女」開賭劉品言寶寶性別全猜「女生」

楊謹華大讚A-Lin《歌手》表現：唱得很好！　「四纖女」開賭劉品言寶寶性別全猜「女生」

看更多

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前30

願棄領256億！閔熙珍盼NewJeans「5成員」重回舞台　要求HYBE撤訴

50分鐘前0

王楚然鏡頭前當場落淚…丞磊緊急救場！　「超甜告白」網全嗑瘋

1小時前2

黃曉明新加坡同遊被拍！親密撐傘幫拿飲料　新歡身分疑為歌手

1小時前21

成語蕎深V狂秀北半球！　單身拜月老「存300萬買精子」拼45歲當媽

1小時前20

2月26日星座運勢／金色、玫瑰色招財！　金牛是牡羊的超級貴人

2小時前2

戲劇男神過年都在傳line「錄音自虐式檢討」　堅持日跑5km練肺活量

10小時前62

王祖賢緊抱愛犬開工「12秒片曝光」　真實近況全被拍

10小時前825

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！　兩腳羊、牽羊禮3非人行徑

11小時前20

《穿著Prada的惡魔》20年不滅8金句！　「你不是在努力，你是在抱怨」

11小時前0

猛鬼凶宅驚見巫術獻祭痕跡！鬼片「狂冒靈異事件」劇組花8小時淨化

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！
    10小時前1223
  2. 江淑娜親揭消失10年內幕！　曝江蕙「危急病況」：真的晴天霹靂
    11小時前1437
  3. 前主播吳中純尪心碎發聲！　13字悼愛妻
    13小時前225
  4. 前主播吳中純「生前貼文曝光」　2月前認身心俱疲
    14小時前146
  5. 10組「老是搞混國籍」明星大盤點
    2/24 18:008
  6. 韓星瘋台灣感性！SEVENTEEN、BTS踩點行程一次看
    12小時前82
  7. 王祖賢緊抱愛犬開工「12秒片曝光」
    10小時前122
  8. 成語蕎深V狂秀北半球！「存300萬買精子」拼45歲當媽
    1小時前4
  9. 陸劇6大咖全是學霸！張凌赫白敬亭超猛學歷曝光
    14小時前63
  10. 《穿著Prada的惡魔》20年不滅8金句！
    11小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合