2月26日星座運勢／金色、玫瑰色招財！ 金牛是牡羊的超級貴人
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：獲得支援幫助
感情：適合約會之日
財運：運用市場分析
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
雙子座 ♊
工作：處理升遷計畫
感情：打動對方芳心
財運：增加多樣資產
幸運色：绿色
貴人：處女
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：克服艱深困境
感情：互相理解對方
財運：積極尋找副業
幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：爭取特殊待遇
感情：聆聽內心聲音
財運：控制消費習慣
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：破解低迷狀態
感情：建立深厚情感
財運：發掘新的投資
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：獅子
處女座 ♍
工作：放手嘗試新的
感情：告白大膽嘗試
財運：運用數據投資
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：天蠍
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：重回積極狀態
感情：成為最好朋友
財運：國際貿易機會
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：保持工作效率
感情：異性緣超級好
財運：善用資產配置
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：與上級好溝通
感情：細節暖人心房
財運：識別市場需求
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：安排合理休息
感情：表達曖昧之情
財運：追求財務自由
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：保持心情開朗
感情：添增自己魅力
財運：建立退休計劃
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：細心工作規劃
感情：易獲異性幫助
財運：持續財務創新
幸運色：金色
貴人：射手
小人：天秤
