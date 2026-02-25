2月25日星座運勢／桃花朵朵開！射手機會增多 牡羊多聚會
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：推動團隊培訓
感情：放下心中疑慮
財運：套牢危機解除
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：射手
雙子座 ♊
工作：凝聚團隊忠誠
感情：家庭和樂融融
財運：控制容易出錯
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：確保產品供應
感情：新朋友好人緣
財運：記得保持彈性
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：提升整體素質
感情：伴侶成為依靠
財運：留心套牢陷阱
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
金牛座 ♉
工作：建立工作目標
感情：打扮性閃迷人
財運：破財危機解除
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：處女
處女座 ♍
工作：提高管理效率
感情：撐起家庭事務
財運：留意危機處理
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：持續改進效率
感情：找到彼此的愛
財運：要細心莫大意
幸運色：灰色
貴人：雙子
小人：天蠍
天蠍座 ♏
工作：良好時間管理
感情：有利談情說愛
財運：重大消息出現
幸運色：绿色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：領導培訓計劃
感情：甘願為愛奉獻
財運：研究投資建議
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：發現市場趨勢
感情：可多參加聚會
財運：突破更有發展
幸運色：玫瑰色
貴人：天秤
小人：雙子
獅子座 ♌
工作：建立持續學習
感情：新的機會展開
財運：家用預算調整
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：推廣市場策略
感情：桃花機會增多
財運：清空之後成長
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響