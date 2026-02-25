日媒爆「超重量級國民偶像」秘戀女主播！　神祕剪影網呼叫AI解答

記者陳芊秀／綜合報導

日本娛樂圈今日迎來核彈級消息！知名週刊《女性SEVEN》於昨日（24）傍晚在社群平台X（前名：Twitter）發出預告文，宣布將於今日（25）正式曝光一位「超重量級國民偶像」與「人氣爆棚女主播」的戀愛緋聞。由於預告貼文附帶了兩人的神祕剪影，瞬間引爆全網好奇心。

▲日媒預告將曝光「超重量級國民偶像」秘戀女主播，貼文超過1800萬瀏覽。（圖／翻攝自X）

貼文中僅放出一張兩人的側影剪影，男性身形挺拔，具備典型偶像氣場；女性則展現出女主播特有的優雅線條，貼文更聲稱是2026年最大條的戀愛爆料，瀏覽數在短短不到12小時內，便驚人地突破1800萬次，成為全日本最熱門的討論焦點。

面對模糊的剪影，日本網友不再只靠肉眼比對，紛紛動用馬斯克旗下的AI工具「Grok」來進行推測，而AI推測是STARTO人氣男團「SNOW MAN」人氣成員目黑蓮，人氣女主播則推測是TBS電視台的美女主播南後杏子，這讓大眾關注度再度往上攀升，網友留言「2026年最大條？真的假的…！？是誰跟誰啊？大咖演員？還是現役最紅偶像？我看今天11點前都沒辦法專心工作了！先做好迎接衝擊的心理準備」、「如果是『超重量級國民偶像』的話真的只有那個人了吧」、「這發展感覺會很精彩」、「我覺得心臟會停一下」、「今年最受矚目的情侶終於要來了」。