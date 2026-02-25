ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
郭書瑤「驚現台大綜合體育館」追星！沒人認出 0偽裝逛夜市全被拍

▲郭書瑤與女性友人一同參加李棟旭的見面會。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

郭書瑤的新作品《何百芮的地獄戀曲》探討愛情本質與現代人的情感焦慮，她在劇中與姚淳耀飾演的甜點店老闆發展出感情，但在現實生活中卻已單身7年，雖然身邊的朋友都積極幫忙介紹對象，可惜都沒有下文。不過沒有男友沒關係，追韓國歐爸也能讓生活很精彩，時報周刊CTWANT日前就捕獲郭書瑤參加李棟旭粉絲見面會後，與朋友一起玩樂的身影，看起來相當開心。

▲打扮低調又戴口罩的郭書瑤沒有被認出來。（圖／本刊攝影組）

1月31日晚間6點半，在台大綜合體育館舉辦的李棟旭粉絲見面會結束後，一身牛仔裝扮的郭書瑤踩著白色高跟皮鞋，與同行女性友人一同走出會場，戴著口罩遮掩的她相當低調，儘管後來摘下口罩，但未被其他人認出。

▲離開會場後，郭書瑤到咖哩店吃晚餐。（圖／本刊攝影組）

▲用完晚餐郭書瑤與友人到夜市逛街。（圖／本刊攝影組）

大約10分鐘後，2人離開會場，一起搭車至台北市大安區的夜市附近，找了家日式咖哩餐廳當晚餐，約莫40分鐘後，飽餐的他們在夜市逛街，才剛吃飽的郭書瑤又買了杯甘蔗汁，看來食量不小，但是身材卻保持得相當好，令人好奇她平常如何保養？

▲吃完正餐郭書瑤買了甘蔗汁來喝。（圖／本刊攝影組）

▲郭書瑤玩彈珠台笑得相當開心。（圖／本刊攝影組）

▲玩完後郭書瑤以點數兌換物品。（圖／本刊攝影組）

▲在等車時郭書瑤邊與友人聊天，邊看寵物店的小動物打發時間。（圖／本刊攝影組）

買完甘蔗汁，2人邊走邊逛，途中走進一家遊藝場玩彈珠台，玩得相當忘我，臉上不時出現輕鬆愉快的笑容。玩了45分鐘，晚間8點半，2人走到櫃台以遊戲點數交換小禮物。接著一起走出夜市，等車的時間邊聊天、邊看著寵物店的小動物打發時間。最終，郭書瑤告別友人，獨自搭車返家休息。

▲告別友人後，郭書瑤獨自搭車回家。（圖／本刊攝影組）

郭書瑤先前接受本刊專訪時，提到自己很喜歡看純愛劇，也特別想演這類型的題材，雖然在《何百芮的地獄戀曲》有戀愛戲，但畢竟不是專門談戀愛的劇，讓她覺得有點不過癮。而她先前也迷上金宣虎主演的《愛情怎麼翻譯？》，笑說談戀愛時會產生「催產素」，讓人變得更漂亮，而她也因為看很多愛情劇感覺自己皮膚變好，或許見到男神李棟旭也有相同的效果。

女神追星2／柯震東入坑17歲偶像　小卡掛腰上喊「成為蕭亞軒」
幸福女人1／田中千繪跟爸爸保證「很幸福」　范逸臣寒風中等門接人
原始連結

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

周刊王

