陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

▲彭佳慧（右）拍攝〈無法割捨〉MV，妹妹彭佳霓（左）獻上美聲，就連前去探班的前婆婆（中）也入鏡客串一角。（圖／虹之美夢成真提供）

而彭佳慧與小恬拆夥鬧得不快，演藝圈內人幾乎無法置信，畢竟當初彭佳慧公開感謝小恬的辛苦努力，讓自己能夠兼顧歌手與媽媽的身分；在金曲獎封后的慶功宴上，小恬低調且盡責的招呼著媒體，看得出她對親如家人的彭佳慧獲獎，內心滿是喜悅與感動。只是罹癌後，換來的卻是彭佳慧解除合作的震撼彈，她不敢相信曾經親如家人，曾放話要養她一輩子的彭佳慧，竟講出傷人的話。

關於「養一輩子」一事，典出2015年六月，彭佳慧舉辦「越愛越瘋狂」首場台北小巨蛋演唱會時，她在安可環節感謝小恬一路以來的辛苦付出，更透露開唱前兩人打賭「如果不掉淚就能贏錢（賭注6千元）」。結果小恬為了演唱會，還忙到失戀、生病，即使打賭輸了6千元，彭佳慧仍大方喊話：「好啦！我會養妳一輩子。」現在回顧原來都只是場面話而已。

▲長期關懷癌症病患，彭佳慧形象相當正面。（圖／鏡週刊提供）

更令爆料讀者無法忍受的是，彭佳慧長期擔任「癌症希望基金會」董事，多年來參與了該基金會舉辦的「聽希望在唱歌」關懷演唱會，走進醫院以歌聲撫慰癌友與家屬，卻如此對待剛罹癌的小恬。

▲彭佳慧身陷不倫風暴時，李姓前經紀人心疼她的前夫「老王」及「小王子」，妹妹彭佳霓回嗆，導致一場口水戰。（圖／讀者提供）

「一邊掛著支持癌症公益名銜，一邊在身邊的人生病時選擇抽身，這種反差讓人感到心寒，質疑她（彭佳慧）的公益形象。」除了讀者的爆料信如上形容小恬面對彭佳慧不留情面的切割，就連小恬也在自己的私人社群上自嘲，這麼多年來，帶了一個沒心沒肺的藝人。

彭佳慧在1997年獲得第8屆金曲獎最佳新人的肯定後，歷經了很長一段時間的低潮，直到2013年參加中國大陸綜藝節目《我是歌手》後，才迎來演藝事業第二春；之後小恬與彭佳慧度過許多難關；據傳小恬曾為彭佳慧談定了與國際唱片公司的合作，之後因為彭佳慧婚姻亮紅燈、爆出「婚內出軌」醜聞，唱片公司當時基於保護心態，延宕了彭佳慧的發片計畫，讓她再次陷入低潮，身旁陪伴的仍是小恬。







