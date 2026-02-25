ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王治平「神自拍」狂吸5萬讚
「1零食」網推爆：包裝醜但超好吃
盤點10組「老是搞混國籍」明星
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

彭佳慧 劉雨柔 林瑞陽 張庭 嚴立婷 饅頭媽 七瀨温 琟娜VERNA

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

歌后絕情斷戰友1／陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換來絕情！　她嘆：帶了一個沒心沒肺的藝人

▲彭佳慧（右）拍攝〈無法割捨〉MV，妹妹彭佳霓（左）獻上美聲，就連前去探班的前婆婆（中）也入鏡客串一角。（圖／虹之美夢成真提供）

圖文／鏡週刊

而彭佳慧與小恬拆夥鬧得不快，演藝圈內人幾乎無法置信，畢竟當初彭佳慧公開感謝小恬的辛苦努力，讓自己能夠兼顧歌手與媽媽的身分；在金曲獎封后的慶功宴上，小恬低調且盡責的招呼著媒體，看得出她對親如家人的彭佳慧獲獎，內心滿是喜悅與感動。只是罹癌後，換來的卻是彭佳慧解除合作的震撼彈，她不敢相信曾經親如家人，曾放話要養她一輩子的彭佳慧，竟講出傷人的話。

關於「養一輩子」一事，典出2015年六月，彭佳慧舉辦「越愛越瘋狂」首場台北小巨蛋演唱會時，她在安可環節感謝小恬一路以來的辛苦付出，更透露開唱前兩人打賭「如果不掉淚就能贏錢（賭注6千元）」。結果小恬為了演唱會，還忙到失戀、生病，即使打賭輸了6千元，彭佳慧仍大方喊話：「好啦！我會養妳一輩子。」現在回顧原來都只是場面話而已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歌后絕情斷戰友1／陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換來絕情！　她嘆：帶了一個沒心沒肺的藝人

▲長期關懷癌症病患，彭佳慧形象相當正面。（圖／鏡週刊提供）

更令爆料讀者無法忍受的是，彭佳慧長期擔任「癌症希望基金會」董事，多年來參與了該基金會舉辦的「聽希望在唱歌」關懷演唱會，走進醫院以歌聲撫慰癌友與家屬，卻如此對待剛罹癌的小恬。

歌后絕情斷戰友1／陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換來絕情！　她嘆：帶了一個沒心沒肺的藝人

▲彭佳慧身陷不倫風暴時，李姓前經紀人心疼她的前夫「老王」及「小王子」，妹妹彭佳霓回嗆，導致一場口水戰。（圖／讀者提供）

「一邊掛著支持癌症公益名銜，一邊在身邊的人生病時選擇抽身，這種反差讓人感到心寒，質疑她（彭佳慧）的公益形象。」除了讀者的爆料信如上形容小恬面對彭佳慧不留情面的切割，就連小恬也在自己的私人社群上自嘲，這麼多年來，帶了一個沒心沒肺的藝人。

彭佳慧在1997年獲得第8屆金曲獎最佳新人的肯定後，歷經了很長一段時間的低潮，直到2013年參加中國大陸綜藝節目《我是歌手》後，才迎來演藝事業第二春；之後小恬與彭佳慧度過許多難關；據傳小恬曾為彭佳慧談定了與國際唱片公司的合作，之後因為彭佳慧婚姻亮紅燈、爆出「婚內出軌」醜聞，唱片公司當時基於保護心態，延宕了彭佳慧的發片計畫，讓她再次陷入低潮，身旁陪伴的仍是小恬。
 



更多鏡週刊報導
歌后絕情斷戰友2／彭佳慧冷血切割「施捨」打發經紀人　轉身簽入好友旗下
歌后絕情斷戰友3／彭佳慧掰了小8歲男友　昔捲「婚內出軌」疑雲、他甘當小爸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

3小時前

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！個性強勢…球星尪酒後吐實：真的受不了

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！個性強勢…球星尪酒後吐實：真的受不了

3小時前

孩子不是我一個人的！劉雨柔酒局中「洗臉球星尪」友人曝多次翻臉

孩子不是我一個人的！劉雨柔酒局中「洗臉球星尪」友人曝多次翻臉

3小時前

林瑞陽驚傳病倒！　初二才曬拜年片「低調返台動手術」張庭發聲

林瑞陽驚傳病倒！　初二才曬拜年片「低調返台動手術」張庭發聲

11小時前

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

2小時前

饅頭媽生了！剖腹產下四寶「怎麼那麼痛」淚崩…愛女白皙萌樣曝光

饅頭媽生了！剖腹產下四寶「怎麼那麼痛」淚崩…愛女白皙萌樣曝光

3小時前

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

3小時前

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

2/24 08:00

嚴立婷斷捨離賣光名牌包！　曝暑假赴倫敦遊學計畫

嚴立婷斷捨離賣光名牌包！　曝暑假赴倫敦遊學計畫

12小時前

擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給「她」

擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給「她」

1小時前

女星私密處除毛「被美容師認出」大社死！　崩潰勸世：出道別用本名

女星私密處除毛「被美容師認出」大社死！　崩潰勸世：出道別用本名

13小時前

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

19小時前

熱門影音

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人

BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！
林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照

張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照
丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺

《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

看更多

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

2月25日星座運勢／桃花朵朵開！射手機會增多　牡羊多聚會

8分鐘前0

正妹直播主韻安「誤會12年男閨蜜開悟」真相曝光笑翻

1小時前0

57歲香港綠葉男星腦出血逝世！游飈辦公室昏迷送醫…搶救13天不治

1小時前37

郭書瑤「驚現台大綜合體育館」追星！沒人認出 0偽裝逛夜市全被拍

1小時前1

日媒爆「超重量級國民偶像」秘戀女主播！　神祕剪影網呼叫AI解答

2小時前54

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

2小時前2

挺過「勾二嫂」風波！ØZI東區約會辣模女友 私下真實互動全被拍

3小時前32

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

3小時前5

饅頭媽生了！剖腹產下四寶「怎麼那麼痛」淚崩…愛女白皙萌樣曝光

3小時前1927

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

讀者迴響

熱門新聞

  1. 彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！
    3小時前3827
  2. 劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了
    3小時前1212
  3. 「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪
    3小時前1628
  4. 林瑞陽驚傳病倒！才曬拜年片「返台動手術」張庭發聲
    11小時前4441
  5. 彭佳慧回應了！
    2小時前104
  6. 饅頭媽生了！剖腹產下四寶淚崩　愛女白皙萌樣曝光
    3小時前5
  7. 陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！她嘆：沒心沒肺
    3小時前62
  8. 女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯
    2/24 08:00123
  9. 嚴立婷斷捨離賣光名牌包！曝暑假赴倫敦遊學計畫
    12小時前14
  10. 陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」
    1小時前187
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合