挺過「勾二嫂」風波！ØZI東區約會辣模女友 私下真實互動全被拍

▲14：30 ØZI（左）和女友Jane（右）現身台北東區街頭約會。



ØZI曾因感情糾葛與風波掀起討論，但他與長腿辣模女友Jane的戀情似乎早已走過風浪，穩定發展。2月初，本刊直擊ØZI與Jane現身台北東區街頭，兩人站在咖啡廳外等候，隨後一起走回住處，一舉一動仍散發熱戀氣息。

▲14：32 交往3年多，ØZI（右）和女友Jane（左）甜蜜挽手一起回到東區住處。



2月初，冬日的陽光正好，ØZI帶著辣模女友Jane漫步台北街頭，他一身寬大外套搭配長褲，造型維持一貫的隨興街頭風，和一旁的Jane則形成強烈對比；她穿著緊身外套與緊身長褲，曲線畢露，毫不吝惜展露好身材。由於Jane的整套服裝是貼身設計，幾乎沒有口袋，也未見隨身小包，於是她將手機直接插在褲頭，畫面相當吸睛。

▲2023年，ØZI（右）認愛辣模女友Jane（左）。（翻攝自ØZI IG）



美國煲愛 同遊樂園

在咖啡廳外短暫停留後，Jane自然地勾上ØZI的手臂，兩人肩並肩離開，沿路沒有刻意遮掩，大方走回台北東區住處，互動親暱卻不張揚，顯見關係早已進入穩定階段。

這段戀情自2023年逐漸浮上檯面，當年5月，ØZI爆出私密影片外流風波，形象一度受到衝擊；不久後即傳出他另結新歡，對象正是身材高䠷、外型亮眼的辣模Jane。據本刊調查，兩人當時在美國洛杉磯皆有工作行程，仍把握相處時光，除了同遊迪士尼樂園，也一同現身NBA賽場觀戰，甜蜜指數破錶，工作與約會兩不誤，最後更搭乘同一班機返回台北愛巢。

▲3年前本刊直擊ØZI（右）和辣模Jane（左）交往中，戀情因而曝光。



瘦子開砲 嗆勾二嫂

說到ØZI的感情風波，就不得不提瘦子在歌曲〈無袂煞〉唱的歌詞：「他不拜關二哥，ØZI他只勾二嫂，如果要比爆料這次我比勾惡早。」歌手吳卓源曾被爆與瘦子表哥蔡男交往，隨後被拍到與ØZI互動曖昧，引發瘦子不滿，甚至退追吳卓源的IG。ØZI當時並未正面回應爭議，反倒在IG限時動態分享與Jane前往印尼峇里島旅遊的畫面，還上傳女友大露裸背的度假美照，並寫下「Year 3 & counting」，大方宣示戀情邁入第3年，似乎不受外界紛擾影響。

▲ØZI（左）今年1月為呂士軒（右）的專輯特展站台。



當初這段牽扯多人的情感關係，也讓外界霧裡看花，更戲劇性的是，謝和弦前妻Keanna曾坦言，自己在未與ØZI正式交往的情況下發生親密關係，自認曾對他動心，卻因對方始終不承認戀情而清醒；在瘦子發聲後，Keanna亦發文寫下：「記得拜關公，別只拜月老。」被外界視為隔空暗諷。

▲2021年，ØZI曾參加選秀節目《大嘻哈時代》。





