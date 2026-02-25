彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

▲出道多年的彭佳慧，演藝之路並非一帆風順，如今又和合作多年的前經紀人小恬翻臉，外界議論不斷。（台視提供）



圖文／鏡週刊

彭佳慧準備迎來出道30週年，仍在樂壇活躍的她，除了持續推出新作，邀約也未曾間斷；只是近來圈內傳出她於公於私都已展開了全新生活：不但情斷小8歲的男友Ken，更與陪著自己十多年來大起大落的經紀人分道揚鑣，還傳出言語霸凌。

據悉，彭佳慧在前經紀人蘇瑩恬（小恬） 罹癌時，立馬解除合作之後竟酸：「妳又沒有小孩，賺那麼多錢幹嘛？」令人聽了不敢置信，那是療癒多少大齡女子的歌后所說出來的話。

▲前經紀人蘇瑩恬（小恬）被彭佳慧解除合作，傳出有不少隱情。 （資料照片）



一出道即以〈舊夢〉〈相見恨晚〉等經典歌奠定樂壇地位的彭佳慧，擁有高亢且富有感情的鐵肺嗓音，並在2016年憑《大齡女子》登上第27屆金曲歌后寶座。歷經事業低潮又攀高峰，彭佳慧終於封后，她在台上淚崩致詞，更特別謝謝一路以來對她不離不棄的經紀人小恬：「這些年來讓妳辛苦了。」彭佳慧真摯的說完感言，當時電視台畫面還拍到小恬在台下激動狂跳、淚流滿面的模樣。

▲本刊接獲讀者爆料「金曲歌后的真實面貌」，字字句句都是對彭佳慧的不滿。（讀者提供）



只是彭佳慧當年的話說得多好聽，現在的狀況看起來就有多諷刺。本刊接獲讀者投書爆料，內容開頭即以「金曲歌后的真實面貌」為主題，列出彭佳慧的諸多事件。第一件事就是指「小恬被診斷出罹患初期癌症，病況輕微、不需化療，本來正是最需要支持與有經濟收入的時刻，彭佳慧卻立刻與她切割、解除合作。」

▲彭佳慧榮登金曲27歌后寶座，隔年即以頒獎人身分出席金曲獎。



據了解，被彭佳慧解除合作一事讓小恬相當傷心且不滿，頻頻向朋友吐苦水，指自己的病情並不嚴重，按照醫囑就能過好日常生活，一切無礙；因此，當她向彭佳慧表達了仍可繼續工作的意願，沒想到竟被如此回道：「妳又沒有小孩，賺那麼多錢幹嘛？」這一句話，讓小恬一時語塞且心寒。

回應：

對於彭佳慧無情切割前經紀人，彭的現任經紀人左光平回應：「恬姐在過去這些年來是最重要的工作夥伴，工作關係的結束雖然遺憾，但於公於私我們都做過最大的努力。真心希望不要有過多的臆測以及讓這些事變複雜的人，對我們和周遭的人造成了莫須有的傷害。希望大家都一切安好。」



