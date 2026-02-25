ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王治平「神自拍」狂吸5萬讚
「1零食」網推爆：包裝醜但超好吃
盤點10組「老是搞混國籍」明星
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

彭佳慧 劉雨柔 林瑞陽 張庭 嚴立婷 饅頭媽 七瀨温 琟娜VERNA

饅頭媽生了！剖腹產下四寶「怎麼那麼痛」淚崩…愛女白皙萌樣曝光

記者陳芊秀／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）四寶生了！她去年驚喜宣布懷上第四胎，並在盛大的性別派對後證實即將迎來「女寶寶」，讓大批長期關注她的粉絲感到既興奮又期待。然而，預產期原定2月28日的她，產前最後一次檢查出現突發狀況，23日提前入院待產。而她25日凌晨發文透露已經生下寶寶！

▲▼饅頭媽生了！剖腹產下四寶淚崩　愛女白皙萌樣曝光。（圖／翻攝自Threads）

▲饅頭媽生了。（圖／翻攝自Threads）

饅頭媽：生越多子宮收縮越痛！

[廣告]請繼續往下閱讀...

饅頭媽在文中透露，這次採取的是半身麻醉剖腹產，雖然這已不是她第一次進產房，但生產體驗卻完全出乎意料。她直言距離上一次生產已隔五年，竟忘了「生越多，子宮收縮會更痛」的生理機制，形容那種痛感並非形容詞，而是真的痛到快受不了。

由於剖腹產上半身沒有麻醉，她的意識超級清楚，深刻感受到醫師在腹中拉扯、將小孩抱出來的每一刻。她坦言當時心裡只有一個念頭：「天啊怎麼那麼痛！」。

崩潰與感動交織

儘管經歷了「痛不欲生」的折磨，但在聽到仙寶啼哭聲的瞬間，饅頭媽的眼淚完全止不住。她形容那一刻是「身體在崩潰，心卻在發光」，雖然身體承受極大痛苦，但看著寶寶平安降臨，一切都顯得非常值得。

饅頭媽在文中特別感謝「傻傻撐過這一切」的自己，並感性表示對她而言，「母女均安」這四個字就是現在的全部。此外，許多好友與閨蜜也特地從北中南趕來陪伴，最重要的親人也都在身邊，讓這場馬年的「迎新」過程充滿溫情。

仙寶降臨的溫馨一幕

同時饅頭媽也公開母女合照，女兒仙寶安靜地包裹在包巾中，皮膚白皙透粉，緊閉的雙眼與小巧的五官顯得極其精緻。饅頭媽雖然面帶疲態，但眼神中流露出無盡的溫柔。即便在文中喊著「痛不欲生」，鏡頭前依然緊緊依偎著女兒，畫面定格在「母女均安」的溫馨瞬間。

▲▼饅頭媽生了！剖腹產下四寶淚崩　愛女白皙萌樣曝光。（圖／翻攝自Threads）

▲饅頭媽與四寶女兒同框。（圖／翻攝自Threads）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

饅頭媽

推薦閱讀

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

3小時前

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！個性強勢…球星尪酒後吐實：真的受不了

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！個性強勢…球星尪酒後吐實：真的受不了

3小時前

孩子不是我一個人的！劉雨柔酒局中「洗臉球星尪」友人曝多次翻臉

孩子不是我一個人的！劉雨柔酒局中「洗臉球星尪」友人曝多次翻臉

3小時前

林瑞陽驚傳病倒！　初二才曬拜年片「低調返台動手術」張庭發聲

林瑞陽驚傳病倒！　初二才曬拜年片「低調返台動手術」張庭發聲

11小時前

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

2小時前

饅頭媽生了！剖腹產下四寶「怎麼那麼痛」淚崩…愛女白皙萌樣曝光

饅頭媽生了！剖腹產下四寶「怎麼那麼痛」淚崩…愛女白皙萌樣曝光

3小時前

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

3小時前

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

2/24 08:00

嚴立婷斷捨離賣光名牌包！　曝暑假赴倫敦遊學計畫

嚴立婷斷捨離賣光名牌包！　曝暑假赴倫敦遊學計畫

12小時前

擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給「她」

擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給「她」

1小時前

女星私密處除毛「被美容師認出」大社死！　崩潰勸世：出道別用本名

女星私密處除毛「被美容師認出」大社死！　崩潰勸世：出道別用本名

13小時前

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

19小時前

熱門影音

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人

BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！

朴寶劍以為收到「牙齒娃娃」　結果根本拿反了！好呆萌！
林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照

張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照
丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺

《海角七號》現身孫.夏婚禮　經典《愛你愛到死》掀回憶殺
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

看更多

【11隻卡沙灘】小虎鯨擱淺急救援！ 4隻體力不支沒撐住

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

2月25日星座運勢／桃花朵朵開！射手機會增多　牡羊多聚會

8分鐘前0

正妹直播主韻安「誤會12年男閨蜜開悟」真相曝光笑翻

1小時前0

57歲香港綠葉男星腦出血逝世！游飈辦公室昏迷送醫…搶救13天不治

1小時前37

郭書瑤「驚現台大綜合體育館」追星！沒人認出 0偽裝逛夜市全被拍

1小時前1

日媒爆「超重量級國民偶像」秘戀女主播！　神祕剪影網呼叫AI解答

2小時前54

彭佳慧回應了！「想月付3萬打發」罹癌經紀人又被惹火：這是侮辱

2小時前2

挺過「勾二嫂」風波！ØZI東區約會辣模女友 私下真實互動全被拍

3小時前32

陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！　她嘆：一個沒心沒肺的藝人

3小時前5

饅頭媽生了！剖腹產下四寶「怎麼那麼痛」淚崩…愛女白皙萌樣曝光

3小時前1927

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！被爆「冷血解約罹癌經紀人」內幕

讀者迴響

熱門新聞

  1. 彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！
    3小時前3827
  2. 劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了
    3小時前1212
  3. 「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪
    3小時前1628
  4. 林瑞陽驚傳病倒！才曬拜年片「返台動手術」張庭發聲
    11小時前4441
  5. 彭佳慧回應了！
    2小時前104
  6. 饅頭媽生了！剖腹產下四寶淚崩　愛女白皙萌樣曝光
    3小時前5
  7. 陪彭佳慧走過婚變、事業低潮換絕情！她嘆：沒心沒肺
    3小時前62
  8. 女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯
    2/24 08:00123
  9. 嚴立婷斷捨離賣光名牌包！曝暑假赴倫敦遊學計畫
    12小時前14
  10. 陳美鳳首度鬆口6億財產規劃！指定留給「她」
    1小時前187
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合