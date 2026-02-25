饅頭媽生了！剖腹產下四寶「怎麼那麼痛」淚崩…愛女白皙萌樣曝光

記者陳芊秀／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）四寶生了！她去年驚喜宣布懷上第四胎，並在盛大的性別派對後證實即將迎來「女寶寶」，讓大批長期關注她的粉絲感到既興奮又期待。然而，預產期原定2月28日的她，產前最後一次檢查出現突發狀況，23日提前入院待產。而她25日凌晨發文透露已經生下寶寶！

▲饅頭媽生了。（圖／翻攝自Threads）

饅頭媽：生越多子宮收縮越痛！

饅頭媽在文中透露，這次採取的是半身麻醉剖腹產，雖然這已不是她第一次進產房，但生產體驗卻完全出乎意料。她直言距離上一次生產已隔五年，竟忘了「生越多，子宮收縮會更痛」的生理機制，形容那種痛感並非形容詞，而是真的痛到快受不了。

由於剖腹產上半身沒有麻醉，她的意識超級清楚，深刻感受到醫師在腹中拉扯、將小孩抱出來的每一刻。她坦言當時心裡只有一個念頭：「天啊怎麼那麼痛！」。

崩潰與感動交織

儘管經歷了「痛不欲生」的折磨，但在聽到仙寶啼哭聲的瞬間，饅頭媽的眼淚完全止不住。她形容那一刻是「身體在崩潰，心卻在發光」，雖然身體承受極大痛苦，但看著寶寶平安降臨，一切都顯得非常值得。

饅頭媽在文中特別感謝「傻傻撐過這一切」的自己，並感性表示對她而言，「母女均安」這四個字就是現在的全部。此外，許多好友與閨蜜也特地從北中南趕來陪伴，最重要的親人也都在身邊，讓這場馬年的「迎新」過程充滿溫情。

仙寶降臨的溫馨一幕

同時饅頭媽也公開母女合照，女兒仙寶安靜地包裹在包巾中，皮膚白皙透粉，緊閉的雙眼與小巧的五官顯得極其精緻。饅頭媽雖然面帶疲態，但眼神中流露出無盡的溫柔。即便在文中喊著「痛不欲生」，鏡頭前依然緊緊依偎著女兒，畫面定格在「母女均安」的溫馨瞬間。

▲饅頭媽與四寶女兒同框。（圖／翻攝自Threads）