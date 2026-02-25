孩子不是我一個人的！劉雨柔酒局中「洗臉球星尪」友人曝多次翻臉

▲劉雨柔（右）去年和胡凱翔（左）一度爆出分手，復合後意外受孕，去年7月登記結婚。（圖／翻攝自胡凱翔臉書）

圖文／鏡週刊

新手爸媽生活磨合不易，育兒壓力往往成為婚姻試煉。劉雨柔與胡凱翔近期頻傳摩擦，其中一次返鄉聚會，更被形容是「當眾洗臉」，讓胡凱翔在朋友面前顏面盡失。

時間回到去年，劉雨柔與胡凱翔帶著女兒返回男方屏東社皮老家，難得與哥們聚在一起喝酒聊天，胡凱翔心情原本相當不錯。

不料酒喝到一半沒了，胡凱翔起身打算去超商補酒，卻立刻踩到地雷。劉雨柔當場板起臉孔表示：「孩子不是我一個人的。」

一句話讓現場氣氛瞬間凝結，原本熱鬧的酒局變得相當尷尬，胡凱翔也因此興致全失。

友人透露，類似情況並非第一次發生，劉雨柔常被認為不太給老公面子，尤其在育兒問題上，夫妻倆多次爭執到翻臉，也成為這段婚姻長期累積的壓力來源。

▲劉雨柔在社群分享心情，透露自己很需要情緒價值，但老公卻說她像「神經病」。（翻攝自劉雨柔臉書）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



