劉雨柔結婚8個月亮紅燈！個性強勢…球星尪酒後吐實：真的受不了

▲劉雨柔（左）結婚約8個月，傳出因育兒起爭執，球星老公胡凱翔（右）竟脫口「想離婚」。（翻攝自劉雨柔臉書）

圖文／鏡週刊

女星劉雨柔去年7月宣布帶球結婚，與球星胡凱翔升格新手爸媽，女兒「小花生」出生後，一家三口看似幸福圓滿；不料近日卻傳出，胡凱翔酒後向友人吐露「想離婚」的念頭，原因直指妻子個性過於強勢，讓他長期感到壓力沉重。

劉雨柔與胡凱翔結婚約8個月，這段戀情從交往、分手危機到懷孕生子，本刊一路見證。原本「雙喜臨門」應是甜蜜開局，沒想到私下卻暗潮洶湧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡凱翔（左）是知名籃球員，目前效力於基隆黑鳶隊，1月時曾因賽受傷。（圖／中華籃協提供）

據知情人士透露，胡凱翔近來和友人喝酒時，忍不住大吐苦水，直言劉雨柔太過強勢，「他真的受不了。」新手爸媽在育兒觀念上衝突頻頻，也讓胡凱翔心力交瘁，才會在酒後說出洩氣的話。

▲劉雨柔視懷孕為上天給的奇蹟，認真投入好媽媽的角色。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）

友人私下形容，這段不到一年的婚姻，已經像是「壓力鍋」，看似平靜，實際上隨時可能爆開。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。







更多鏡週刊報導

球星酒後想離婚1／「孩子不是我一個人的」 劉雨柔酒局中洗臉胡凱翔顏面盡失

球星酒後想離婚2／醫認機率低卻奇蹟自然懷孕 劉雨柔「當媽護女」狠嗆酸民