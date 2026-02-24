製作人夥同旗下歌手持毒遭逮！　XG退追蹤急切割：絕無關聯

記者蔡宜芳／綜合報導

在韓日籍人氣女團XG的製作人JAKOPS，以及旗下歌手Chancellor日前驚傳在日本因涉嫌持有古柯鹼與大麻遭捕，消息震驚外界。對此，XG官方帳號火速發聲切割，大動作取消追蹤公司及JAKOPS的帳號，而所屬公司XGALX也於24日發聲。

▲JAKOPS和Chancellor在日本遭到警方逮捕。（圖／翻攝自Instagram／chancellorofficial）

XG火速切割發聲：與此事絕無任何關聯

XG官方帳號在24日發出聲明，誠懇向粉絲「ALPHAZ」致歉，並嚴正強調：「同時在此鄭重聲明，本次事件中，XG成員個人從未參與其中，與此事件不存在任何關聯。」透露目前正全力配合主管機關調查，將優先考量藝人的安全以及身心健康，提供全力支持。團員們也表示，對於消息感到震驚與困惑，仍在努力消化中，「今後，XG會繼續以XG的身份堅定地走下去，希望大家能夠繼續支持、陪伴我們前行。」

▲▼XG官方帳號發布聲明。（圖／翻攝自X／XGOfficial_）

飯店當場被逮！警方布線一年追查古柯鹼路徑

根據日媒報導，JAKOPS與Chancellor等四人，於23日凌晨在名古屋飯店客房內被以現行犯逮捕。警方當場搜出多袋古柯鹼及大麻，正深入追查毒品取得路徑。事實上，日本警方早在去年3月就接獲關於「使用古柯鹼、大麻」的匿名檢舉，經過近一年的秘密調查後，才展開收網行動。

身為經紀公司創辦人的JAKOPS捲入毒品案，公司方也表示「深感責任重大」，正在積極配合調查，「由於目前尚未確認具體內容，待正確事實關係確認且情況整理完畢後，將會迅速且透明地引導後續的追加立場。對於此次事件造成的憂慮與不便，再次深表歉意。」

金牌製作人深陷毒雲！Chancellor去年剛升格當爸

JAKOPS曾是男團出身，轉型製作人後，一手打造全球女團XG；而Chancellor則是出身柏克萊音樂學院、知名製作團隊「二段橫踢」的一員，曾為姜丹尼爾等大咖作曲。令人唏噓的是，Chancellor去年10月才喜獲千金，如今卻爆出染毒醜聞，家庭勢必也受到不小的影響。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！