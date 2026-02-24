嚴立婷斷捨離賣光名牌包！　曝暑假赴倫敦遊學計畫

記者蔡宜芳／綜合報導

44歲女星嚴立婷在2010年和運動員張智峰結婚後，育有一對兒女。她於24日坦言，過去三年在歐洲的旅程，讓她心態大轉變，不但斷捨離賣掉名牌包，也決定在今年暑假要繼續帶著兒子出國遊學。

▲嚴立婷計劃今年要去英國倫敦遊學。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson & Tina）

嚴立婷透露，某天看著包包櫃，突然覺得名牌包很多餘，二話不說便直接出售，改揹實用的布包。她表示，自己的心態之所以有改變，是因為連續三年於暑假造訪歐洲，體會到行萬里路的真諦。雖然最初是想讓兒子開闊視野，但現在她更渴望為自己充電，「實際踏上那些土地後，真的可以感受到這個世界如此的大，自己是多麼的渺小。」

嚴立婷表示，比起炫耀奢華名牌，「我更在意人生的厚度，那才是了不起的底氣。」她也引用電影《鐵達尼號》的名言，提醒大家要「To making it count」，感嘆人生如果可以再活44年，也只剩500多個月，因此更要把握當下，不枉費活著的每一天。

▲嚴立婷已經連續三年在暑假帶兒子出國遊學。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson & Tina）

因為莫名想念倫敦，嚴立婷決定今年暑假繼續安排遊學行程。看著兒子Willson的護照上，已有去過10幾個國家的印記，她忍不住笑說：「我也想要當我自己的小孩。」貼文引網友紛紛留言「買包的終點是帆布包」、「好好享受現在的完美人生」、「真的！不能同意妳更多」。

【嚴立婷社群全文】

#嚴之有理

某天經過我的包包櫃 我停了下來

說也奇怪 那一刻

我突然覺得很多餘

於是 我二話不說直接把數個名牌包出售

留下幾個常用的

而且說真的我後來發現

其實布包最好用

但為何我忽然會有這種想法？

思來想去 我把這個功勞歸咎為「旅遊」

連續三年的暑假 去了歐洲

它是一個迷人又謎樣的國度

讓我每年元旦一過就莫名開始想念

原本是以希望兒子開啓視野打開世界觀出發

但現在 是我想要去充電的成分比較多

從小我的地理就很差 方向感也是

很多地方都只是書本上的名字而已

這幾年去了一些地方

我才真正體會讀萬卷書 不如行萬里路的道理

雖然現在網路發達什麼都查的到

但實際踏上那些土地後

真的可以感受到這個世界如此的大

自己是多麼的渺小

分享過幾次帶孩子出國遊學的經歷

還是有少數很愛吃酸食的朋友

會發表一些沒營養的意見

但其實我越來越不在乎

年過40 我渴望成為一個內心富足的女人

比起炫耀自己擁有什麼奢侈品

我更在意人生的厚度

那才是了不起的底氣

有一些家長寫私信給我

告訴我因為我的分享

讓他們也打開了他們的勇氣

為孩子也好

為自己也好

什麼都好

所有的發生都是累積

所有的發生都是能量

所有的發生都是有意義的

記得30歲那年有人問我：

如果時光可以倒流 妳會想要回到什麼時候？

我記得我想了一陣 然後回答：學生時期吧

因為我想要...然後...巴拉巴拉講一堆

但如果現在問我

我會毫不猶豫的說：不需要

我很滿意現有的一切

我也很喜歡現在的自己

我不後悔過去的種種

未來無法預知 但我卻無比期待

現在我44歲

如果我可以再活44年

我也只剩下500多個月

2000多個星期

16000多天

忽然想起李奧納多在鐵達尼號電影裡說的

To making it count

真的 別枉費你活的每一天啊！

我莫名想念倫敦

所以今年暑假我繼續安排了遊學行程

其實我挺羨慕我兒子的

我也想要當我自己的小孩

畢竟老娘17歲才有機會第一次出國

而且還是去香港這麼近的地方

打開Willson的護照

發現他已經去過10幾個國家 已羨慕啊

不過我也算托他的福 才有勇氣這樣安排

兒啊 你得明白為娘的苦心啊

最後 避免我的私信如雪片般飛來

雖然我之前已經分享過

我和Willson的遊學公司是

初星留遊學 Stay True Education

他們不是大規模的公司

但對孩子的用心 卻是很有規模的

敬請期待我和兒子今年的遊學心得吧

#持續學習英文

#活到老學到老我驕傲

#好險我只生兩個小孩

#讀萬卷書不如行萬里路