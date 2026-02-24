ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照
初九天公生8大禁忌！　罵髒話恐窮整年
創作女歌手宣布拍AV出道！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林辰唏 始源 朱軒洋 林依晨 言承旭 楊洋 柯瑞 愛莉莎莎

閔熙珍爆氣反擊！　斥牽線財閥爆料「編小說」預告開記者會

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女製作人閔熙珍日前被韓媒爆料牽線NewJeans密會日本財閥，掀起外界關注。對此，她於23日反擊怒斥「編小說」，同時透過新公司OK Records預告將召開記者會，針對目前與HYBE的官司進行說明。

外送用▲▼NewJeans天價解約金數字曝光。（圖／翻攝自NewJeans X、閔熙珍IG）

▲閔熙珍日前被爆料讓NewJeans密會日本財閥，以取得獨立投資金。（圖／翻攝自NewJeans X、閔熙珍IG）

怒斥爆料如編小說　閔熙珍預告召開記者會

[廣告]請繼續往下閱讀...

閔熙珍23日在社群全面否認《Dispatch》的報導，不滿直言：「現在已經沒有人會被那種小說騙了。」痛批媒體將微不足道的小事誇大其詞，「包裝得煞有其事，這種本事真的跟某個地方一模一樣。」更質疑這是判決結果出爐後所展開的「逆向病毒式行銷」手法，「請《Dispatch》記住採訪時我也擁有反駁權這一理所當然的事實。」

此外，閔熙珍也公開了針對HYBE提出的「存款帳戶扣押申請」證明文件。由於一審法院先前判決HYBE應向她支付韓幣255億元（約新台幣6.1億元）的股份買賣價款，但HYBE隨後提交抗訴狀表達不服。為此，閔熙珍於20日正式申請「債權扣押及追收命令」，透過強制執行程序對槓老東家，她也預告將於25日下午親自召開記者會，針對與HYBE的賣出選擇權糾紛及未來計畫發表正式立場。

▲孫藝真角色被猜測是在影射閔熙珍。（圖／翻攝自韓網）

▲閔熙珍否認爆料，並預告將在25日召開記者會。（圖／翻攝自韓網）

法院認定非重大違約　雙方攻防戰線拉長

此前，在一審判決中，法院雖認定閔熙珍曾有謀求ADOR獨立的意圖，但難以認定已進入實際執行階段，且其身為代表，一直持續經營專輯發行等業務，因此不構成重大違約。至於閔熙珍先前提出「ILLIT抄襲NewJeans」或塞貨疑雲，法院也判斷這屬於「意見或價值判斷領域」，且與公共利益相關。

雖然閔熙珍在賣出選擇權官司暫時領先，但由ADOR發起的追加訴訟也正在進行中。ADOR針對NewJeans成員Danielle、其家屬及閔熙珍三人，提起規模約韓幣431億元（約新台幣10.3億元）的違約罰金與損害賠償請求。目前閔熙珍與Danielle方皆已選任法律代理人展開應對。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

NewJeansADOR閔熙珍

推薦閱讀

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

14小時前

靠爭議言論變現！愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房

靠爭議言論變現！愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房

15小時前

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」負評如雪崩：我會悔改調整反省

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」負評如雪崩：我會悔改調整反省

10小時前

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

2/23 15:16

GD開告百人！經紀公司大規模偵辦　部分被告認罪

GD開告百人！經紀公司大規模偵辦　部分被告認罪

9小時前

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

9小時前

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

7小時前

快訊／汪小菲升級三寶爸！初七兒子「小馬寶」出生…張蘭抱一晚上

快訊／汪小菲升級三寶爸！初七兒子「小馬寶」出生…張蘭抱一晚上

7小時前

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩…雙方鬧上法院

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩…雙方鬧上法院

14小時前

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

14小時前

台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

12小時前

賈永婕揭家族真相！驚人身世全起底　驕傲喊：以身為台灣人第一代為榮

賈永婕揭家族真相！驚人身世全起底　驕傲喊：以身為台灣人第一代為榮

4小時前

熱門影音

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包
BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人

BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多
睽違16年合體妹妹江淑娜　江蕙：有壓力！

睽違16年合體妹妹江淑娜　江蕙：有壓力！
江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

看更多

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前0

閔熙珍爆氣反擊！　斥牽線財閥爆料「編小說」預告開記者會

1小時前32

女星私密處除毛「被美容師認出」大社死！　崩潰勸世：出道別用本名

1小時前0

袁惟仁靈堂開放時間、地點曝光！　家屬慟發訃聞「公開長眠地」

1小時前0

童年回憶變一輩子噩夢！　米奇黑化「用捕鼠器殺人」新片超血腥

2小時前0

王治平「神借位自拍」狂吸5萬讚　網沒認出本尊：以為只是長得像

2小時前0

華妃甄嬛「劇中1舉動」踩宮廷禁忌！　清妃嬪教訓宮女殘酷刑罰曝光

2小時前37

公司尾牙伴舞竟是女星！　員工眼尖認出秒掀暴動

2小時前0

全炫茂《天機試煉場》失言道歉！　引用「低俗詞」惹怒警察協會

3小時前40

趙露思帶貨力有多強？瀕危品牌「半年賺30億」被救活　1個月業績98%↑

3小時前0

國際紀錄片影展入圍名單公布「徵件破2000」　台灣作品獲文策院支持

讀者迴響

熱門新聞

  1. 女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯
    14小時前123
  2. 靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬
    15小時前2820
  3. Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改
    10小時前6437
  4. 當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！
    2/23 15:16127
  5. GD開告百人！經紀公司大規模偵辦
    9小時前24
  6. 阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網
    9小時前2
  7. 創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白
    7小時前181
  8. 快訊／汪小菲升級三寶爸！初七兒子「小馬寶」出生
    7小時前244
  9. 陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩
    14小時前1211
  10. 樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形衝回天花板
    14小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合