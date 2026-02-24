閔熙珍爆氣反擊！　斥牽線財閥爆料「編小說」預告開記者會

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女製作人閔熙珍日前被韓媒爆料牽線NewJeans密會日本財閥，掀起外界關注。對此，她於23日反擊怒斥「編小說」，同時透過新公司OK Records預告將召開記者會，針對目前與HYBE的官司進行說明。

▲閔熙珍日前被爆料讓NewJeans密會日本財閥，以取得獨立投資金。（圖／翻攝自NewJeans X、閔熙珍IG）

怒斥爆料如編小說 閔熙珍預告召開記者會

閔熙珍23日在社群全面否認《Dispatch》的報導，不滿直言：「現在已經沒有人會被那種小說騙了。」痛批媒體將微不足道的小事誇大其詞，「包裝得煞有其事，這種本事真的跟某個地方一模一樣。」更質疑這是判決結果出爐後所展開的「逆向病毒式行銷」手法，「請《Dispatch》記住採訪時我也擁有反駁權這一理所當然的事實。」

此外，閔熙珍也公開了針對HYBE提出的「存款帳戶扣押申請」證明文件。由於一審法院先前判決HYBE應向她支付韓幣255億元（約新台幣6.1億元）的股份買賣價款，但HYBE隨後提交抗訴狀表達不服。為此，閔熙珍於20日正式申請「債權扣押及追收命令」，透過強制執行程序對槓老東家，她也預告將於25日下午親自召開記者會，針對與HYBE的賣出選擇權糾紛及未來計畫發表正式立場。

▲閔熙珍否認爆料，並預告將在25日召開記者會。（圖／翻攝自韓網）

法院認定非重大違約 雙方攻防戰線拉長

此前，在一審判決中，法院雖認定閔熙珍曾有謀求ADOR獨立的意圖，但難以認定已進入實際執行階段，且其身為代表，一直持續經營專輯發行等業務，因此不構成重大違約。至於閔熙珍先前提出「ILLIT抄襲NewJeans」或塞貨疑雲，法院也判斷這屬於「意見或價值判斷領域」，且與公共利益相關。

雖然閔熙珍在賣出選擇權官司暫時領先，但由ADOR發起的追加訴訟也正在進行中。ADOR針對NewJeans成員Danielle、其家屬及閔熙珍三人，提起規模約韓幣431億元（約新台幣10.3億元）的違約罰金與損害賠償請求。目前閔熙珍與Danielle方皆已選任法律代理人展開應對。