女星私密處除毛「被美容師認出」大社死！　崩潰勸世：出道別用本名

記者蔡宜芳／綜合報導

日本女星遠藤舞在2006年加入偶像女團「美女甜甜圈！！！」，直到2014年畢業後，以個人身分展開活動，目前已幕後工作為重心。她日前在社群分享「大型社死現場」，透露自費去做私密處除毛，沒想到在「胯下大開」時，竟被美容師認出是本人，引網友爆笑又同情。

▲遠藤舞曾是「美女甜甜圈！！！」的一員。（圖／翻攝自X／endo_mai2）

遠藤舞17日在社群發文，表示自己想建議要進演藝圈的年輕人「盡可能使用藝名」。她透露，某次去做全身除毛，當療程進展到最後的VIO（私密處）環節時，負責操作的美容師竟突然開口：「請問妳該不會是遠藤舞小姐吧？我有看美女甜甜圈！！！...」當時，遠藤舞戴著護目鏡，唯獨「胯下大開」，突如其來的問候讓她瞬間在腦中上演崩潰小劇場。

遠藤舞表示，自己當下腦袋飛速運轉，思考到底要說「謝謝收看」，還是要裝傻說「妳認錯人了」，心中感到相當焦慮，「我完全無法想像那位姊姊到底是看了我VIO的哪裡，才決定要向我本人確認身分的。」

▲遠藤舞分享除毛被認出的糗事。（圖／翻攝自X／endo_mai2）

遠藤舞說，正因為她在診所資料卡寫的是本名，想賴也賴不掉，只能在交付出「神秘部位」的狀態下硬著頭皮承認。她也幽默感歎：「如果我是用藝名活動，或許還能設法裝作是認錯人。有時候用本名活動會招致這樣的局面，計畫從事公眾活動的人，或許可以稍微考慮一下這點。以上是一位30多歲、以本名活動的女性所發出的提醒。」

除了除毛驚魂，遠藤舞也盤點了用本名活動的壞處。她透露，曾有男子在正經場合認識她後，當場搜尋她的泳裝照，並對著她的身體與螢幕畫面「進行比對」，讓她直呼對方行為超沒禮貌。此外，她也直言可能會影響談戀愛，「當有了感覺不錯的對象時，對方可能會在私底下搜尋自己的泳裝照或搞怪表情，這有可能會影響戀情的勝算等等。」表示自己有切身之痛。