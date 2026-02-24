公司尾牙伴舞竟是女星！　員工眼尖認出秒掀暴動

▲ 琟娜VERNA推出升級2.0版本Remix單曲〈來恭喜〉。（圖／谷優娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

琟娜VERNA推出升級2.0版本Remix單曲〈來恭喜〉，年前最後一個工作也悄悄解鎖人生新成就，在親姊姊公司尾牙擔任舞蹈總監兼舞者，還大方把C位讓給姊姊伴舞，原本低調助攻，沒想到竟被員工認出來，全公司才知道「同事有個明星妹妹」，瞬間掀起一波驚呼，她開心表示，去年開始在EZ5與China Pa駐唱磨練帶氣氛功力，今年回到姊姊公司明顯「升級有感」，「雖然不是第一次去，但今年真的把學到的東西用上，也很開心被認出來！」

▲▼ 琟娜VERNA推出YouTube頻道新企劃。（圖／谷優娛樂提供）





過年期間她也沒閒著，家族聚會唱歌喝酒竟然讓一向超級ㄍㄧㄥ的姑丈直接玩瘋，不過她自謙酒量還沒到東跨「烈酒女團」等級，笑說自己目前只是「練酒女團Level」，還得努力。「畢竟接下來要去高雄《櫻花季》音樂節演出，還會遇到戴愛玲，我要先練習飲料的部分！」



此外，她的YouTube頻道開啟新的企劃「微辣就好」，帶大家看看她私下生活樣貌，火辣的外表下其實非常反差萌，新片《逛年貨大街沒帶這個會後悔》也上架，人生第一次被媽媽麗芬指派前往迪化街採購開心果與腰果，她笑說：「過個好年，除了吃飽飽睡飽飽外，也要記得聽我的新歌〈來恭喜〉！」更幫大家許願：「新的一年祝大家馬到成功、馬上有錢、馬上脫單！還要祝你們往後年貨都買對，不會被媽媽罵！」

