主辦GD、孫燕姿演唱會！　粉敲碗王菲開唱...邱瓈寬鬆口了

▲ 邱瓈寬在演藝圈擁有舉足輕重的地位。（圖／寬魚國際提供）



記者翁子涵／台北報導

「寬姐」邱瓈寬在演藝圈擁有舉足輕重的地位，她領軍的「寬魚國際」，在2026年開春就以參與重量級演出揭開序幕，不僅和韓國天王權志龍（G-DRAGON）合作杜拜演唱會、孫燕姿《就在日落以後》巡演香港站，總共3場的門票全數售罄，足見其於亞洲及國際市場的整合能力，對於外界敲碗天后王菲舉辦演唱會，她也鬆口作出回應。

▲ 邱瓈寬投資眼光精準。（圖／寬魚國際提供）



邱瓈寬今（24日）透露農曆年間參與GD杜拜演唱會合作案，票房就高達美金800萬元（約台幣2.5億元），而下月13、15日主辦的孫燕姿《就在日落以後》演唱會香港站，2場7.5萬張門票也秒殺完售，粗估票房進帳台幣4億元。

而日前華語天后王菲連續2年參與中國央視春晚，讓不少粉絲紛紛敲碗她出來開唱，被問到今年有無機會幫王菲主辦演唱會？邱瓈寬則表示：「好聽的歌她就會唱，她喜歡唱歌，但沒有特別想做巡演，沒有在計畫中。」

邱瓈寬過去曾執導的《大尾鱸鰻》當年票房高達台幣4.28億元，如今《陽光女子合唱團》也闖出佳績、甚至超越她的紀錄，她大方表示就連自己看完都忍不住哭了，也直讚翁倩玉的演技值得一座金馬獎。

此外，寬魚更同步拓展藝人演出與內容投資，包括旗下藝人周渝民（仔仔）近期參與由五月天阿信主導的「F✦FOREVER」巡迴演唱會，寬魚國際亦為投資方之一，目前已唱上海、成都，3月深圳與接續的武漢共8場，門票都已完售。

