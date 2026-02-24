賈永婕揭家族真相！驚人身世全起底　驕傲喊：以身為台灣人第一代為榮

記者孟育民／台北報導

台北101董事長賈永婕近日先是親自造訪義光教會、研讀人權書籍，日前又現身中正紀念堂參觀常設展「自由花蕊」，行動力被網友形容是「民主戰鬥機」，然而家族歷史也掀起外界討論。她今（24）日發文，親自揭開家族身世之謎，坦言過去外界、甚至連自己，都對祖先的身分有所誤解，「原來這才是真相！」

▲賈永婕揭家族之謎。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

外傳賈永婕曾祖父是賈德耀，為北洋政府時期重要政治人物，曾任陸軍總長與國務總理。她表示，這段時間在歷史學者協助查找史料，以及家族長輩出面說明下，終於拼湊出完整的家族記憶。賈永婕透露，爺爺生前從未向她提及祖先往事，只記得童年時曾在圓山聯誼會抬頭望著高聳屋頂驚呼，爺爺淡淡說：「我們老家的屋頂更高喔。」當時她只覺得不可思議，未曾多想。

直到奶奶晚年，才隱約提到爺爺的父親曾任地方官，因保民剿匪而英年早逝，但對於家族領養細節始終語帶保留。久而久之，外界乃至她自己，對家族背景都形成了一個「美麗的誤會」。

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

她澄清，賈德耀是她爺爺的三伯父，是她的「曾叔公」，自己的曾祖父其實是賈德潤，當年為守護百姓不幸殉職，留下年幼子女。在動盪年代中，家族展現強大凝聚力，兄弟姊妹分別由伯父們收養照顧，視如己出。她回憶爺爺曾說自己在大家族排行第十四，「是十四少」，語氣裡滿是驕傲。

賈永婕感性寫道，這份不分彼此的家風，讓收養與血緣之間不再有界線。無論是父親或爺爺，都是在被愛與守護中長大。這段身世故事對她而言，不只是家族歷史，更是一種承擔與傳承。她也提到，那段戰亂與遷徙的歷史，最終匯流在台灣，「我以身為外省第二代、台灣人第一代為榮。」並希望未來能有更多史料補足曾祖父的故事，讓這段家族記憶更完整。