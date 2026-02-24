國際紀錄片影展入圍名單公布「徵件破2000」　台灣作品獲文策院支持

記者黃庠棻／台北報導

由國家電影及視聽文化中心主辦的2026第十五屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月1日至5月10日熱鬧登場，今日公布「亞洲視野競賽」、「國際競賽」、「台灣競賽」及跨單元競賽「再見真實獎」入圍名單。現場齊聚入圍各項競賽的台灣導演，氣氛熱絡溫馨。而台灣入圍者也將獲得文策院支持，可申請CCDP前期開發支持計畫。

▲第十五屆台灣國際紀錄片影展競賽入圍名單公布記者會。（圖／記者徐文彬攝）

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁致詞表示「TIDF自1998年創立到現在已經邁入第十五屆，經過多年耕耘，目前已經是亞洲最重要、規模最大的國際紀錄片影展之一。」策展人林木材也提到「今年影展共徵得多達 2,617件來自世界各地153個不同國家與地區的紀錄片作品，創下歷史新高，展現多年積累的國際聲望，也讓評選工作變得更加困難。」

台灣競賽：真實結界邊緣的感官試驗

本屆台灣競賽有246件作品報名，初選委員蘇育賢表示「這次參與評選工作其實非常戒慎恐懼，因為同樣身為創作者，完全可以理解每一部片製作的難處。和其他兩位初選委員在討論時，會更著重去關注創作者是怎麼透過影像，去想像自己跟環境的關係。」

值得一提的是，本屆選出的15部入圍作品中，入圍的女性導演比例大幅增加，約是男性導演的兩倍，為紀錄片風景注入了細膩且強大的力量 。像是《顏色擷取樣本.mov》藉由對色彩與政治象徵的討論，反思我們對標籤的既定印象；《滿妹》藉由舊相簿與解密照片，重新看見客家女性走過動盪時代的堅韌；《曦曦》與《吹得到海風的地方》則分別記錄對自由的追尋以及對逝去親人的漫長告別，後者亦同時入圍亞洲視野競賽。

許多作品從身邊的家族與歷史出發，拍攝長達十年的《烤火房的一些夢》帶著觀眾走入泰雅族家庭，看見他們在現代生活中如何找回文化的根；《傳奇女伶 高菊花》透過家族訪談與史料，溫柔地拼湊白色恐怖受難家屬的人生軌跡；而處理家庭傷痕與父子關係的《離開即景》，透過視訊對話，試圖觸碰那份說不出口的糾結情緒，將在影展世界首映。

有些作品，講述的雖然是「他們」，卻也同時映照出台灣這片土地自身的故事，《花之島》用平實鏡頭捕捉澎湖小島上女性勞動的安定力量；《我家有棵芒果樹》則從移工返鄉的日常，呈現她們為家奉獻的酸甜滋味；《雲過無雨》直面科技產業背後的資源代價與生態裂縫；《侯硐奇譚》則用退休礦工口中的神鬼異聞，揭開台灣礦業的勞動困境與職災傷亡史 。

此外，許多作品在形式上的實驗也充滿驚喜，《月亮上的業餘者》以9.5mm膠卷拍攝出一封致敬電影史的浪漫情書；《蒸發書簡》以書信電影的方式，展現兩位跨國導演在疫情下的心象風景與日常手工實驗；《骨恆久於羽》讓布農族的神話與自然聲景共振，使聲音不再只是配角，而回到環境主體本身；而《水火山》則在殯儀館的日常場景中，以獨特的感官視角和虛實手法，展現殯葬文化中對「無名者」或「孤獨死者」的慈悲。

國際與亞洲視野：在艱困環境中突圍的真實力量

除了台灣競賽，「亞洲視野競賽」囊括了台灣、香港、日本、南韓、印度、泰國、柬埔寨、伊朗、阿富汗等地共 15 部精彩作品。策展人林木材表示「亞洲視野競賽的作品擁有在地、草根、個人的視角和觀點，也展現出更包容、寬廣的價值。」

而「國際競賽」入圍的15部作品則橫跨歐洲、北美、南美、非洲、亞洲，議題廣納戰爭動盪、歷史傷痕、自我認同、底層生活，可以看到世界各地的創作者用自身關懷，透過影像去傳遞、反映當代世界脈動。此外，針對華語作品設立的「再見真實獎」，則選入中、港、台共 18 部優秀作品。

其中，不少作品是在極端艱辛的環境下突圍而出的，像是以烏俄戰爭為背景的《我只是個士兵》（A Simple Soldier）、《暫時的日常》（In Limbo），或是呈現阿富汗、加薩的《喀布爾，信仰之間》（Kabul, Between Prayers）、與《與哈桑在加薩》（With Hasan in Gaza）。即便環境險惡，創作者仍試著讓前線近況被看見。

名單中更不乏大家熟悉的知名導演，如緬甸導演趙德胤的《櫻桃號》、泰國導演敦斯卡彭西迪佛拉高的《被掩蓋的依善》（Isan Odyssey）、張明貴和尼古拉格羅 （Nicolas GRAUX）導演的《髮、紙、水⋯》（Hair, Paper, Water…）與柬埔寨導演李坡連《直到蘭花盛開時》（Until the Orchid Blooms）等作品，將帶領觀眾重新思考認同與歷史。

此外，也有許多長時間蹲點的誠意之作，如《美國蝸居家庭日記》（Flophouse America）與《納納瓦年少紀事》（The Prince of Nanawa），用時間換取最真實的生命厚度。形式上的創新也令人驚喜，包括結合肢體劇場的《正夢：療癒時光》（Masayume）、運用桌面紀錄片手法的《暴力影像死》（Afterlives），以及具有行為藝術色彩的《Air Base》。而同時入圍「再見真實獎」的兩部香港作品《Compact Disc》與《記憶座標》，皆以影像探問記憶創傷。

本屆TIDF競賽初選小組由業界重要策展人、學者、影評人、影像創作者及影展代表等組成，台灣競賽初選委員3名，包含史惟筑、陳梓桓、蘇育賢；不分類競賽初選委員共14名，包括阿潑、何阿嵐、林忠模、洪健倫、洪瑋伶、陳智廷、陳慧穎、趙正媛、閻望雲、謝以萱、謝佳錦、蘇明彥，以及影展代表林木材、陳婉伶。