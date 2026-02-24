ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照
初九天公生8大禁忌！　罵髒話恐窮整年
創作女歌手宣布拍AV出道！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林辰唏 始源 朱軒洋 林依晨 言承旭 楊洋 柯瑞 愛莉莎莎

國際紀錄片影展入圍名單公布「徵件破2000」　台灣作品獲文策院支持

記者黃庠棻／台北報導

由國家電影及視聽文化中心主辦的2026第十五屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月1日至5月10日熱鬧登場，今日公布「亞洲視野競賽」、「國際競賽」、「台灣競賽」及跨單元競賽「再見真實獎」入圍名單。現場齊聚入圍各項競賽的台灣導演，氣氛熱絡溫馨。而台灣入圍者也將獲得文策院支持，可申請CCDP前期開發支持計畫。

▲▼ 第十五屆台灣國際紀錄片影展競賽入圍名單公布記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲第十五屆台灣國際紀錄片影展競賽入圍名單公布記者會。（圖／記者徐文彬攝）

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁致詞表示「TIDF自1998年創立到現在已經邁入第十五屆，經過多年耕耘，目前已經是亞洲最重要、規模最大的國際紀錄片影展之一。」策展人林木材也提到「今年影展共徵得多達 2,617件來自世界各地153個不同國家與地區的紀錄片作品，創下歷史新高，展現多年積累的國際聲望，也讓評選工作變得更加困難。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣競賽：真實結界邊緣的感官試驗

本屆台灣競賽有246件作品報名，初選委員蘇育賢表示「這次參與評選工作其實非常戒慎恐懼，因為同樣身為創作者，完全可以理解每一部片製作的難處。和其他兩位初選委員在討論時，會更著重去關注創作者是怎麼透過影像，去想像自己跟環境的關係。」

▲▼ 第十五屆台灣國際紀錄片影展競賽入圍名單公布記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲第十五屆台灣國際紀錄片影展競賽入圍名單公布記者會。（圖／記者徐文彬攝）

值得一提的是，本屆選出的15部入圍作品中，入圍的女性導演比例大幅增加，約是男性導演的兩倍，為紀錄片風景注入了細膩且強大的力量 。像是《顏色擷取樣本.mov》藉由對色彩與政治象徵的討論，反思我們對標籤的既定印象；《滿妹》藉由舊相簿與解密照片，重新看見客家女性走過動盪時代的堅韌；《曦曦》與《吹得到海風的地方》則分別記錄對自由的追尋以及對逝去親人的漫長告別，後者亦同時入圍亞洲視野競賽。

許多作品從身邊的家族與歷史出發，拍攝長達十年的《烤火房的一些夢》帶著觀眾走入泰雅族家庭，看見他們在現代生活中如何找回文化的根；《傳奇女伶 高菊花》透過家族訪談與史料，溫柔地拼湊白色恐怖受難家屬的人生軌跡；而處理家庭傷痕與父子關係的《離開即景》，透過視訊對話，試圖觸碰那份說不出口的糾結情緒，將在影展世界首映。

▲▼ 第十五屆台灣國際紀錄片影展競賽入圍名單公布記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲第十五屆台灣國際紀錄片影展競賽入圍名單公布記者會。（圖／記者徐文彬攝）

有些作品，講述的雖然是「他們」，卻也同時映照出台灣這片土地自身的故事，《花之島》用平實鏡頭捕捉澎湖小島上女性勞動的安定力量；《我家有棵芒果樹》則從移工返鄉的日常，呈現她們為家奉獻的酸甜滋味；《雲過無雨》直面科技產業背後的資源代價與生態裂縫；《侯硐奇譚》則用退休礦工口中的神鬼異聞，揭開台灣礦業的勞動困境與職災傷亡史 。

此外，許多作品在形式上的實驗也充滿驚喜，《月亮上的業餘者》以9.5mm膠卷拍攝出一封致敬電影史的浪漫情書；《蒸發書簡》以書信電影的方式，展現兩位跨國導演在疫情下的心象風景與日常手工實驗；《骨恆久於羽》讓布農族的神話與自然聲景共振，使聲音不再只是配角，而回到環境主體本身；而《水火山》則在殯儀館的日常場景中，以獨特的感官視角和虛實手法，展現殯葬文化中對「無名者」或「孤獨死者」的慈悲。

國際與亞洲視野：在艱困環境中突圍的真實力量

除了台灣競賽，「亞洲視野競賽」囊括了台灣、香港、日本、南韓、印度、泰國、柬埔寨、伊朗、阿富汗等地共 15 部精彩作品。策展人林木材表示「亞洲視野競賽的作品擁有在地、草根、個人的視角和觀點，也展現出更包容、寬廣的價值。」

▲▼ 第十五屆台灣國際紀錄片影展競賽入圍名單公布記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲第十五屆台灣國際紀錄片影展競賽入圍名單公布記者會。（圖／記者徐文彬攝）

而「國際競賽」入圍的15部作品則橫跨歐洲、北美、南美、非洲、亞洲，議題廣納戰爭動盪、歷史傷痕、自我認同、底層生活，可以看到世界各地的創作者用自身關懷，透過影像去傳遞、反映當代世界脈動。此外，針對華語作品設立的「再見真實獎」，則選入中、港、台共 18 部優秀作品。

其中，不少作品是在極端艱辛的環境下突圍而出的，像是以烏俄戰爭為背景的《我只是個士兵》（A Simple Soldier）、《暫時的日常》（In Limbo），或是呈現阿富汗、加薩的《喀布爾，信仰之間》（Kabul, Between Prayers）、與《與哈桑在加薩》（With Hasan in Gaza）。即便環境險惡，創作者仍試著讓前線近況被看見。

名單中更不乏大家熟悉的知名導演，如緬甸導演趙德胤的《櫻桃號》、泰國導演敦斯卡彭西迪佛拉高的《被掩蓋的依善》（Isan Odyssey）、張明貴和尼古拉格羅 （Nicolas GRAUX）導演的《髮、紙、水⋯》（Hair, Paper, Water…）與柬埔寨導演李坡連《直到蘭花盛開時》（Until the Orchid Blooms）等作品，將帶領觀眾重新思考認同與歷史。

此外，也有許多長時間蹲點的誠意之作，如《美國蝸居家庭日記》（Flophouse America）與《納納瓦年少紀事》（The Prince of Nanawa），用時間換取最真實的生命厚度。形式上的創新也令人驚喜，包括結合肢體劇場的《正夢：療癒時光》（Masayume）、運用桌面紀錄片手法的《暴力影像死》（Afterlives），以及具有行為藝術色彩的《Air Base》。而同時入圍「再見真實獎」的兩部香港作品《Compact Disc》與《記憶座標》，皆以影像探問記憶創傷。

本屆TIDF競賽初選小組由業界重要策展人、學者、影評人、影像創作者及影展代表等組成，台灣競賽初選委員3名，包含史惟筑、陳梓桓、蘇育賢；不分類競賽初選委員共14名，包括阿潑、何阿嵐、林忠模、洪健倫、洪瑋伶、陳智廷、陳慧穎、趙正媛、閻望雲、謝以萱、謝佳錦、蘇明彥，以及影展代表林木材、陳婉伶。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

14小時前

靠爭議言論變現！愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房

靠爭議言論變現！愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房

15小時前

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」負評如雪崩：我會悔改調整反省

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」負評如雪崩：我會悔改調整反省

10小時前

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

2/23 15:16

GD開告百人！經紀公司大規模偵辦　部分被告認罪

GD開告百人！經紀公司大規模偵辦　部分被告認罪

9小時前

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

9小時前

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

7小時前

快訊／汪小菲升級三寶爸！初七兒子「小馬寶」出生…張蘭抱一晚上

快訊／汪小菲升級三寶爸！初七兒子「小馬寶」出生…張蘭抱一晚上

7小時前

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩…雙方鬧上法院

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩…雙方鬧上法院

14小時前

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

14小時前

台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

12小時前

賈永婕揭家族真相！驚人身世全起底　驕傲喊：以身為台灣人第一代為榮

賈永婕揭家族真相！驚人身世全起底　驕傲喊：以身為台灣人第一代為榮

4小時前

熱門影音

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包
BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人

BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多
睽違16年合體妹妹江淑娜　江蕙：有壓力！

睽違16年合體妹妹江淑娜　江蕙：有壓力！
江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

看更多

【像在撥貓砂XD】賓士貓聞咖啡味道！毛毛手在杯子附近狂挖

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前0

閔熙珍爆氣反擊！　斥牽線財閥爆料「編小說」預告開記者會

1小時前31

女星私密處除毛「被美容師認出」大社死！　崩潰勸世：出道別用本名

1小時前0

袁惟仁靈堂開放時間、地點曝光！　家屬慟發訃聞「公開長眠地」

1小時前0

童年回憶變一輩子噩夢！　米奇黑化「用捕鼠器殺人」新片超血腥

2小時前0

王治平「神借位自拍」狂吸5萬讚　網沒認出本尊：以為只是長得像

2小時前0

華妃甄嬛「劇中1舉動」踩宮廷禁忌！　清妃嬪教訓宮女殘酷刑罰曝光

2小時前37

公司尾牙伴舞竟是女星！　員工眼尖認出秒掀暴動

2小時前0

全炫茂《天機試煉場》失言道歉！　引用「低俗詞」惹怒警察協會

3小時前40

趙露思帶貨力有多強？瀕危品牌「半年賺30億」被救活　1個月業績98%↑

3小時前0

國際紀錄片影展入圍名單公布「徵件破2000」　台灣作品獲文策院支持

讀者迴響

熱門新聞

  1. 女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯
    14小時前123
  2. 靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬
    15小時前2820
  3. Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改
    10小時前6437
  4. 當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！
    2/23 15:16127
  5. GD開告百人！經紀公司大規模偵辦
    9小時前24
  6. 阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網
    9小時前2
  7. 創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白
    7小時前181
  8. 快訊／汪小菲升級三寶爸！初七兒子「小馬寶」出生
    7小時前244
  9. 陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩
    14小時前1211
  10. 樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形衝回天花板
    14小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合