胡瓜堅持人腦導航　劉冠廷楊貴媚超驚嚇

綜藝天王胡瓜Youtube節目《下面一位》帶著金鐘影后楊貴媚、金馬實力派演員劉冠廷，走進充滿電影記憶的大安森林公園，重返因蔡明亮電影《愛情萬歲》而成為跨年「哭點聖地」的經典場景，楊貴媚也分享當年拍攝《愛情萬歲》時，公園仍相當荒蕪，沒想到多年後竟成為全球罕見、以電影為跨年主題的文化現象，她也更是每一年的跨年都親身到場支持。

▲胡瓜（右起）堅持人腦導航讓劉冠廷與楊貴媚驚慌。（圖／下面一位）



這次三人接獲任務要駕車到指定餐廳，胡瓜回憶起過去到中南部跑場作秀時，他給計程車司機地址及費用，讓司機在前面指引，自己就跟著計程車開往目的地。他嫌棄導航標示不清楚，還抱怨自己有過從新竹要回台北結果開到反方向到了苗栗，嚇到有了陰影，後來胡瓜就堅持「用頭腦導航」，此話一出引發楊貴媚和劉冠廷震驚。

▲三人享受海鮮燒烤。（圖／下面一位）



一路上，胡瓜靠記憶與直覺指路，結果在加油站自助加油時手忙腳亂，95、98汽油分不清楚，全程笑料百出。成功完成任務後會驚喜升級晚餐規格，從羊肉鍋、韓式烤肉到海鮮代烤，讓胡瓜忍不住直呼：「只是加個油，怎麼菜越來越多！」



提起演藝之路，三人也分享出道初期的辛苦過往。楊貴媚透露自己從歌唱比賽進電視台，試用期長達三年，演出酬勞扣稅後僅剩數百元，劉冠廷也分享曾當劇場整理道具工作人員、臨時演員、更兼任體育老師，一路熬到被看見的心路歷程。

胡瓜則是在秀場時期任何一個機會都不放過，不管價格多少甚至是免費主持，只要能有機會能練習表演就積極爭取，後來也被賞賜，擠掉大咖，所有演出都指定要胡瓜來主持。



最後加碼即興表演小遊戲，三人用表情演出情境讓對方猜題，胡瓜一看就亂猜，結果被反將一軍，現場氣氛鬧到最高點。