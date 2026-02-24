白安深擁82歲爺爺！　思念亡父痛喊：從沒抱過我爸爸

▲白安推出寫給已故父親的歌曲MV。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

白安推出寫給已故父親的歌曲MV〈我該用什麼才能留住你〉，白安坦言：「爸爸離開後，我很常在早上醒來回想他的聲音；我覺得聲音比影像更容易被忘記，所以寫這首歌去紀念自己對爸爸的想念。」創作這首歌時，她會在腦海中反覆播放父親存在於生活裡的聲響，說話的語氣、騎摩托車回家的引擎聲、日常裡的各種理所當然的生活聲音，如今都成為她創作時最真實的靈感來源，也成為她思念父親時最深刻的證明。

MV以「座標」作為核心概念，人與人間的緣分，如同在宇宙中被精準定位的座標，每一次相遇，都有屬於彼此的時間與位置。從孩子的誕生、朋友的相識、戀人的相愛，到家人間的牽絆與離別，每一段關係，都彷彿在浩瀚宇宙中亮起一束光。MV以光影與空間感交織出情感流動，在彼此交會的瞬間，努力抓住那些還能在一起的時刻，以「愛」作為核心，串連起MV與歌曲的情感。

而在MV造型上，白安身穿黑色露背修身裙裝，大方展現優雅線條，並罕見地大露美背。白安笑說自己為了這次造型下足功夫：「為MV做最大的準備就是做背部運動！希望讓背有點小肌肉，所以有特別加強訓練，平常可能做50下，前幾天直接做100下！」



MV特別邀請82歲的爺爺演員詮釋父親的形象，與白安有多場充滿情緒張力與擁抱的對手戲。白安坦言：「感受蠻特別的，以前從來沒有像MV這樣擁抱過我爸爸，這次有一種間接擁抱他的感覺。」對許多亞洲家庭而言，親情的表達往往害羞內斂，鮮少有直接說出口或擁抱的時刻。這次的拍攝過程，彷彿讓白安隔著時空，與過去的自己、也與父親深深的擁抱，在想念中和解，在擁抱中懷念。

