汪小菲妻產後模樣曝光！　素顏同框帥兒合照被瘋傳

記者蔡宜芳／綜合報導

馬筱梅（Mandy）在2024年與汪小菲完成結婚登記，去年順利懷孕，並回到台灣待產。她24日透過婆婆張蘭宣布已經順利產下兒子，剛生產完的母子合照也被網友瘋傳，掀起一陣討論。

▲汪小菲和馬筱梅喜得一子。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

在流出的照片中，馬筱梅躺在床上和兒子拍下合照，一手戳向寶寶的臉頰、露出微笑，雖然臉上未施脂粉，氣色看起來卻不錯。另外，從寶寶的獨照中，也可以看到孩子五官立體、是個小帥哥，可愛模樣吸引大票網友轉發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼馬筱梅的產後照被瘋傳。（圖／翻攝自微博）

另一方面，張蘭在稍早上傳的影片中笑容滿面，透露去年得知媳婦懷孕後，就很期待與孫子見面。如今孫子順利在初七誕生，她表示孩子白白胖胖，自己抱了一晚都沒有睡，「回望這些年我們家經歷的太多了，但風雨過後吧，一家人反而抱得更緊了。」

此前，馬筱梅對於孩子未來的出生地及戶口會落在哪，曾表示自己會選在台灣生產，是因為汪小菲經常出差，無法在自己坐月子時一直陪在身邊，「所以就是我這邊的話，我的朋友或者是我的家人都在這，可以幫忙。」她也會在做完月子就回北京，「戶口啊什麼的都可以，因為畢竟我老公是北京人嘛。」