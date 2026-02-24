ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照
初九天公生8大禁忌！　罵髒話恐窮整年
創作女歌手宣布拍AV出道！
汪小菲妻產後模樣曝光！　素顏同框帥兒合照被瘋傳

記者蔡宜芳／綜合報導

馬筱梅（Mandy）在2024年與汪小菲完成結婚登記，去年順利懷孕，並回到台灣待產。她24日透過婆婆張蘭宣布已經順利產下兒子，剛生產完的母子合照也被網友瘋傳，掀起一陣討論。

▲▼汪小菲妻產後模樣曝光！素顏同框帥兒。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

▲汪小菲和馬筱梅喜得一子。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

在流出的照片中，馬筱梅躺在床上和兒子拍下合照，一手戳向寶寶的臉頰、露出微笑，雖然臉上未施脂粉，氣色看起來卻不錯。另外，從寶寶的獨照中，也可以看到孩子五官立體、是個小帥哥，可愛模樣吸引大票網友轉發。

▲▼汪小菲妻產後模樣曝光！素顏同框帥兒。（圖／翻攝自微博）

▲▼馬筱梅的產後照被瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲▼汪小菲妻產後模樣曝光！素顏同框帥兒。（圖／翻攝自微博）

另一方面，張蘭在稍早上傳的影片中笑容滿面，透露去年得知媳婦懷孕後，就很期待與孫子見面。如今孫子順利在初七誕生，她表示孩子白白胖胖，自己抱了一晚都沒有睡，「回望這些年我們家經歷的太多了，但風雨過後吧，一家人反而抱得更緊了。」

此前，馬筱梅對於孩子未來的出生地及戶口會落在哪，曾表示自己會選在台灣生產，是因為汪小菲經常出差，無法在自己坐月子時一直陪在身邊，「所以就是我這邊的話，我的朋友或者是我的家人都在這，可以幫忙。」她也會在做完月子就回北京，「戶口啊什麼的都可以，因為畢竟我老公是北京人嘛。」

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

10小時前

靠爭議言論變現！愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房

12小時前

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」負評如雪崩：我會悔改調整反省

7小時前

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

2/23 15:16

GD開告百人！經紀公司大規模偵辦　部分被告認罪

6小時前

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

6小時前

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩…雙方鬧上法院

11小時前

快訊／汪小菲升級三寶爸！初七兒子「小馬寶」出生…張蘭抱一晚上

4小時前

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

11小時前

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

4小時前

台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

9小時前

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

2/23 13:59

5分鐘前0

國際紀錄片影展入圍名單公布「徵件破2000」　台灣作品獲文策院支持

30分鐘前0

主辦GD、孫燕姿演唱會！　粉敲碗王菲開唱...邱瓈寬鬆口了

58分鐘前10

他們到底是台灣人還外國人？　10組「老是搞混國籍」明星大盤點

1小時前0

台灣打造《寄生上流》X《懼裂》新電影　主創團隊背後身份曝光！

1小時前1010

賈永婕揭家族真相！驚人身世全起底　驕傲喊：以身為台灣人第一代為榮

1小時前20

金鐘女星拍節目一半「爸癌逝」！仍敬業上工惹心疼　憶煎熬過程當場淚崩

1小時前10

《甄嬛傳》5大隱藏版細節！純元皇后才是心機女　網看了8年都沒發現

2小時前61

安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到！

2小時前11

施振榮81歲仍不進舒適圈！　直言「沒有從社會退休」近況曝光

2小時前21

汪小菲妻產後模樣曝光！　素顏同框帥兒合照被瘋傳

