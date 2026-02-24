台灣打造《寄生上流》X《懼裂》新電影　主創團隊背後身份曝光！

記者黃庠棻／台北報導

國際權威影視媒體《Screen》於柏林影展歐洲電影市場展期間報導指出，來自台灣的紅杉娛樂將攜手前景娛樂，共同打造台美合製的英語心理驚悚電影《The Golden Fork》（暫譯：金叉子），被形容為結合肉體恐怖與階級諷刺元素的高概念類型電影，並標誌紅杉娛樂正式跨足歐美英語市場的重要布局。

▲《The Golden Fork》由紅杉娛樂總經理賴宇同執導。（圖／紅杉娛樂提供）



當階級諷刺遇上肉體恐怖 《The Golden Fork》直攻歐美主流市場

根據《Screen》報導，《The Golden Fork》是一部高概念心理驚悚電影，融合《寄生上流》的階級諷刺與《懼裂》的肉體恐怖元素類型，企圖以高度娛樂性的類型語言，詮釋社會階層、慾望與身份流動等全球共通議題，瞄準歐美主流觀眾與影展市場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇情描述一名華裔女性莉拉（Lila），意外獲得一支被詛咒的金色叉子，而這把叉子擁有魔力，能實現她最渴望的願望。



從監製到導演 賴宇同開啟英語長片創作新篇章

報導亦指出，《The Golden Fork》將由紅杉娛樂總經理賴宇同執導，這也是其首部原創長片導演作品。賴宇同曾擔任亞洲熱門影集《妮波自由式》及校園愛情電影《有病才會喜歡你》的監製，是亞洲內容產業的崛起創作者。

賴宇同早年受金融訓練，後赴UCLA Extension及國立台北藝術大學學習電影，擅長以精準的市場洞察結合風格化敘事。賴宇同表示「這支叉子不只是武器，它更是一種將慾望轉化為行動、將認同轉化為消費的機制。在電影的視覺上，《The Golden Fork》更結合精緻高端餐飲美學與肉體恐怖帶來的強烈衝擊，優雅的去揭露權力如何被吸收、複製並常態化。」

▲黃茂昌加入《The Golden Fork》。（圖／紅杉娛樂提供）



國際影展得獎監製黃茂昌加盟 為《The Golden Fork》注入國際影展實力

在國際策略方面，《Screen》報導指出，曾推動多部作品前進坎城、威尼斯、柏林等國際影展的前景娛樂創辦人黃茂昌亦正式加入此項目，負責《The Golden Fork》的國際融資結構與歐洲合製架構。

黃茂昌近年參與製作的電影包括《虎紋少女》，該片榮獲第76屆 坎城影展影評人週大獎，以及榮獲第73屆威尼斯影展國際影評週最佳影片的《再見瓦城》。其長期深耕歐洲影展體系與跨國融資操作的經驗，將為《The Golden Fork》的國際製作布局提供關鍵支持。