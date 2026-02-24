全炫茂《天機試煉場》失言道歉！　引用「低俗詞」惹怒警察協會

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓靈媒綜藝節目《天機試煉場》近來掀起熱烈關注，卻也同時頻傳爭議。當地全國警察職場協會日前痛批節目踐踏殉職警察的名譽、主持人發言輕率，掀起熱議。對此，身為主持人的全炫茂，在23日透過經紀公司發聲道歉。

▲全炫茂在《天機試煉場》中擔任主持人。（圖／翻攝自Instagram／junhyunmoo）

警協怒斥喪失倫理：14萬警察感到憤怒慘淡

[廣告]請繼續往下閱讀...

在《天機試煉場》的「猜測亡者死因」環節中，要求參賽靈媒猜測於2004年殉職的李警長的死因。答題進行時，名為「雪花」的靈媒說道：「我們平時都說被刀傷害叫『被刀捅（칼빵，指刀傷之低俗黑話）』，我有看到他被刀刺傷。」

對此，全炫茂在一旁評論說：「『穿制服的人被刀捅』這說法太直接了吧？」隨後，在討論晉級人選時，全炫茂再次提到「穿制服被刀捅」，神童則補充說：「這詞選得真好。」片段引發全國警察職場協會的不滿。

▲《天機試煉場》參賽者猜測李警長的死因。（圖／翻攝自YouTube／Disney Plus Korea）

事實上，「칼빵」一詞的用法較為粗俗，尤其用在殉職員警身上，更顯得突兀失禮。為此，全國警察職場協會發表聲明嚴正抗議，痛斥節目踐踏故人名譽，將遺屬的痛苦與國家的損失，以犯罪者隱語描述並誘導笑點，簡直是「喪失倫理的行為」。協會強調，這種失禮行徑令14萬名警察感到無比憤怒，對家屬更是二次傷害，而身為公眾人物的主持人與藝人，竟然同流合汙。

經紀公司火速道歉：坦言未能充分考量適當性

對此，全炫茂所屬經紀公司SM C&C於23日發表聲明道歉：「全炫茂在總結演出者發言的過程中，直接引用了部分詞彙，未能充分考量表達方式的適當性。對於因此未能對故人盡到應有的禮數，他正沉重地接受這一點，向故人與遺屬表示由衷的歉意。」

經紀公司也表示，無論在何種語境下，提及故人時都應更加審慎，「對於在收看節目時感到不適的所有人，我們也致上歉意。我們將進行內部檢討，以具備更嚴格的標準與責任感，並為防止再次發生竭盡全力。再次向各位深表歉意。」

《天機試煉場》自開播以來，已經第二次捲入類似爭議。在「猜測亡者死因」環節中，還有一名因大火殉職的金姓消防員，也被作為「題目」公開照片、姓名及生日。然而節目播出後，其家屬控訴並不知道會被拿去綜藝節目使用，認為節目在隨意消費死者。對此，製作單位則強調有事先取得同意，但可能在過程中出現資訊落差、造成誤會，目前也正在努力向其他部分家屬溝通。