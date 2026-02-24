安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到！

記者黃庠棻／台北報導

《陽光女子合唱團》票房持續發威，不僅在小年夜成功締造台灣影史新紀錄，春節連假期間更是一舉灌入破億票房，目前全台已狂收6.5億台幣。其中，安心亞在片中飾演「阿蘭」，自然又直率的演技受到觀眾喜愛，她今（24）日出席公益活動也分享了過年被認出的趣事。

▲安心亞出席公益活動。（圖／記者周宸亘攝）

安心亞今（24）日出席公益捐血活動，坦言自己是第一次捐血，過去因為害怕針頭的關係，遲遲無法跨出第一步，終於藉由這一次活動打開心房，說道「我覺得捐血是一個提醒，要把自己照顧好才能捐血，像是不能喝酒、要睡飽，這個舉動很好之餘，也告訴大家要好照顧自己」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安心亞出席公益活動。（圖／記者周宸亘攝）

而安心亞主演的電影《陽光女子合唱團》成為台灣影史第一，她感性說道「很開心，很幸運可以參與這部電影，在跑宣傳過程、映後有聽到很多回饋，讓身為演員的我更愛自己的工作了，可以把電影故事帶進生活，很有意義」。

▲安心亞出席公益活動。（圖／記者周宸亘攝）

談到過年，安心亞這次回到台南與媽媽一起度過，過年外出走春都會被叫電影裡的名字「阿蘭」，甚至先前到尾牙演出也會被稱作「阿蘭」，就連主持人都會介紹她是「更生人」，而她在過年與家人小賭怡情，笑說有從媽媽手上贏了一點回來。

▲安心亞演出《陽光女子合唱團》獲得更多觀眾喜愛。（圖／壹壹喜喜提供）

被問到過年紅包，是否因為升格成為6.5億票房女星而更大包，安心亞笑說「要用這樣來算嗎？她（媽媽）貢獻了什麼？她又沒來監獄看我」，維持一貫幽默風格，但她也表示雖然自己都把酬勞交給母親保管，但今年有包比較厚，紅包厚度讓媽媽一看都嚇一跳，她則直言「就是繳回公庫的概念」。

▲安心亞。（圖／記者周宸亘攝）