G杯愛雅擔心變成石頭奶　一天6-8次還請老師

記者葉文正／台北報導

剛成為新手媽媽的愛雅，生產完後最大一個課題就是餵奶，並透露自己的小撇不：「我超前部署請了泌乳師，但生產完第三天，真的差點在石頭奶邊緣崩潰，母牛媽媽正式上工。」有著G罩杯傲人身材的她也陷入餵奶重大課題中。

▲愛雅努力學習當媽媽，擠奶更是重大課題。（圖／翻攝臉書）

愛雅在產前已做好功課，並開始身體力行：「教科書說，每 2–3 小時一次，一天 8–12 次，兩次之間不要超過 4 小時好像母愛是一台不能斷電的直輸工廠。我想睡飽，也不想脹奶痛。所以採用每 3–4 小時一次，一天 6–8 次。」

▲愛雅兒子奶醉可愛模樣。（圖／翻攝臉書）

由於好友們的耳提面命，愛雅說孕期早已被淹沒在那句話裡「千萬不要變石頭奶，那比生產還痛。」於是產後第三天，正式開張，母牛媽媽上工。

▲愛雅身材傲人。（圖／翻攝臉書）

生產過後的傷口還在痛，她形容下床像在重組身體，胸口卻熱得發燙。冰毛巾敷上去，不到幾秒就退冰投降。「初乳出現的那一刻開始，奶量夠不夠？跳跳有沒有吃飽？會不會塞？會不會發炎？外在的聲音只問刻度：「今天幾cc？」

對於這場哺乳工程，愛雅超前部署請了泌乳師：「真心建議，只要打算哺乳，一定要找專業協助。那幾天，我真的差點在石頭奶邊緣崩潰，被疏通的，不是只有乳腺，還有那顆快被壓垮的心。母乳於我，是一場迷幻的過程，有37度的親密，也有半夜三點的自我懷疑。」

愛雅也跟自己與兒子對話：「我不是天生就會當媽媽。你也不是故意折磨我。我們只是一起學著，怎麼在愛裡，不把自己弄丟。照顧好身心靈，才有健康的寶寶。拒絕情勒，拒絕指指點點。」讓彼此的愛都有好好接住。