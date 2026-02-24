ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照
初九天公生8大禁忌！　罵髒話恐窮整年
創作女歌手宣布拍AV出道！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林辰唏 始源 朱軒洋 林依晨 言承旭 楊洋 柯瑞 愛莉莎莎

G杯愛雅擔心變成石頭奶　一天6-8次還請老師

記者葉文正／台北報導

剛成為新手媽媽的愛雅，生產完後最大一個課題就是餵奶，並透露自己的小撇不：「我超前部署請了泌乳師，但生產完第三天，真的差點在石頭奶邊緣崩潰，母牛媽媽正式上工。」有著G罩杯傲人身材的她也陷入餵奶重大課題中。

▲愛雅努力學習當媽媽。（圖／翻攝臉書）

▲愛雅努力學習當媽媽，擠奶更是重大課題。（圖／翻攝臉書）

愛雅在產前已做好功課，並開始身體力行：「教科書說，每 2–3 小時一次，一天 8–12 次，兩次之間不要超過 4 小時好像母愛是一台不能斷電的直輸工廠。我想睡飽，也不想脹奶痛。所以採用每 3–4 小時一次，一天 6–8 次。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛雅努力學習當媽媽。（圖／翻攝臉書）

▲愛雅兒子奶醉可愛模樣。（圖／翻攝臉書）

由於好友們的耳提面命，愛雅說孕期早已被淹沒在那句話裡「千萬不要變石頭奶，那比生產還痛。」於是產後第三天，正式開張，母牛媽媽上工。

▲愛雅努力學習當媽媽。（圖／翻攝臉書）

▲愛雅身材傲人。（圖／翻攝臉書）

生產過後的傷口還在痛，她形容下床像在重組身體，胸口卻熱得發燙。冰毛巾敷上去，不到幾秒就退冰投降。「初乳出現的那一刻開始，奶量夠不夠？跳跳有沒有吃飽？會不會塞？會不會發炎？外在的聲音只問刻度：「今天幾cc？」

對於這場哺乳工程，愛雅超前部署請了泌乳師：「真心建議，只要打算哺乳，一定要找專業協助。那幾天，我真的差點在石頭奶邊緣崩潰，被疏通的，不是只有乳腺，還有那顆快被壓垮的心。母乳於我，是一場迷幻的過程，有37度的親密，也有半夜三點的自我懷疑。」

愛雅也跟自己與兒子對話：「我不是天生就會當媽媽。你也不是故意折磨我。我們只是一起學著，怎麼在愛裡，不把自己弄丟。照顧好身心靈，才有健康的寶寶。拒絕情勒，拒絕指指點點。」讓彼此的愛都有好好接住。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

愛雅

推薦閱讀

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

10小時前

靠爭議言論變現！愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房

靠爭議言論變現！愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房

12小時前

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」負評如雪崩：我會悔改調整反省

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」負評如雪崩：我會悔改調整反省

7小時前

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

2/23 15:16

GD開告百人！經紀公司大規模偵辦　部分被告認罪

GD開告百人！經紀公司大規模偵辦　部分被告認罪

6小時前

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

6小時前

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩…雙方鬧上法院

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩…雙方鬧上法院

11小時前

快訊／汪小菲升級三寶爸！初七兒子「小馬寶」出生…張蘭抱一晚上

快訊／汪小菲升級三寶爸！初七兒子「小馬寶」出生…張蘭抱一晚上

4小時前

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

11小時前

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

4小時前

台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

9小時前

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

2/23 13:59

熱門影音

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」

約百靈果凱莉夫妻3P（？）　林辰唏維持「開放式關係」
伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜

伊能靜牽手秦昊逛街好甜　大衣吊牌沒有剪上熱搜
丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市

丁噹零偽裝現身高雄捷運！　沒人發現還開心逛夜市
「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因

「再出問題就不拍戲了」　趙露思曝遲遲不進組原因
他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢

他抓Karina的手摸摸遭轟　演員金度勳喊冤：我手很癢
艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」

艾瑞克丹恩漸凍症病逝　先前錄製節目留下「最後遺言」
陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包
BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人

BLACKPINK曬紅鑽石獎牌　成YouTube訂閱首破億藝人
王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚

王心恬與姚元浩情纏8年　沒人白目在催40歲結婚
伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」
江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多
睽違16年合體妹妹江淑娜　江蕙：有壓力！

睽違16年合體妹妹江淑娜　江蕙：有壓力！
江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

楊晨熙侘寂風新家開箱！　打造貓房.更衣室..立志成為優雅媽媽

看更多

【舅舅愛上貓】貓咪第一次跟回家過年　直接躺舅舅懷裡睡擄獲他的心

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

國際紀錄片影展入圍名單公布「徵件破2000」　台灣作品獲文策院支持

30分鐘前0

主辦GD、孫燕姿演唱會！　粉敲碗王菲開唱...邱瓈寬鬆口了

58分鐘前10

他們到底是台灣人還外國人？　10組「老是搞混國籍」明星大盤點

1小時前0

台灣打造《寄生上流》X《懼裂》新電影　主創團隊背後身份曝光！

1小時前1010

賈永婕揭家族真相！驚人身世全起底　驕傲喊：以身為台灣人第一代為榮

1小時前20

金鐘女星拍節目一半「爸癌逝」！仍敬業上工惹心疼　憶煎熬過程當場淚崩

1小時前10

《甄嬛傳》5大隱藏版細節！純元皇后才是心機女　網看了8年都沒發現

2小時前61

安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到！

2小時前11

施振榮81歲仍不進舒適圈！　直言「沒有從社會退休」近況曝光

2小時前21

汪小菲妻產後模樣曝光！　素顏同框帥兒合照被瘋傳

讀者迴響

熱門新聞

  1. 女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯
    10小時前123
  2. 靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬
    12小時前2820
  3. Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改
    7小時前6237
  4. 當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！
    2/23 15:16127
  5. GD開告百人！經紀公司大規模偵辦
    6小時前24
  6. 阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網
    6小時前2
  7. 陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩
    11小時前1211
  8. 快訊／汪小菲升級三寶爸！初七兒子「小馬寶」出生
    4小時前183
  9. 樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形衝回天花板
    11小時前4
  10. 創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白
    4小時前161
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合