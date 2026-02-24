創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白：不是半吊子心態

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV界再添震撼彈。來自大阪的創作女歌手「温」於昨日（23）透過手寫信宣布，將以「七瀨温」之名正式在AV界出道，消息一出立刻引發外界關注。

▲大阪創作歌手温宣布以「七瀨温」名義出道拍AV。（圖／翻攝自X）

七瀨温在手寫信中表示，這項決定並非一時衝動，而是經過長時間自我探索後所做出的選擇。她坦言，從十幾歲起便不斷尋找真正的自己，「如今終於能夠正視並看清『真正的自己內心所追求的樣子』」，因此做出了這個決定。

信中提到「為了成為自己所嚮往的模樣，我想在新的領域中表現全新的自己，想要拓展自身的可能性」。儘管明白外界勢必會有各種聲音與看法，但她強調是在充分理解與覺悟之下，投身「影音隨選（On Demand）」這個世界，「我並不是抱著半吊子的心態來到這裡。我是認真且真誠地面對『情色』這種表現形式。」她表示自己學習了身為AV女優的日常，在同人網站上，將自己所思考的「情色＝生活的延伸」作為表現來努力學習，並在各種交流之中不斷成長，除了感謝支持的粉絲，今後也會持續學習。

▲七瀨温手寫信。（圖／翻攝自X）

片商SOD昨日以「重大發表」的口吻介紹創作歌手七瀨温，並將於3月3日出道。首支作品封面充滿透明美感，她留著一頭黑色長髮，瀏海微微遮住雙眼，營造出神祕且憂慾的氣息，另一張封面則是梳起丸子頭，露出瓜子臉，手搭在吉他上，妝容清淡，搭配「創作歌手出道」的標題，與常見的AV作品時常表現火辣性感的封面，展現出截然不同的風格。

▲七瀨温出道作封面。（圖／翻攝自X）