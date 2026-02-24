《甄嬛傳》直播馬拉松破紀錄…開工還在演　7萬人同時盯皇上駕崩

記者黃庠棻／台北報導

八大電視經典戲劇《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松邁入第五年熱度不減！八大劇樂部YouTube頻道於2月12日晚間六點上線起跑，截至21日已播出第五輪、累計10天觀看數已突破千萬，高達10,260,706，最高同時在線人數為72,475人，為「皇上駕崩」情節，依然是劇迷鎖定的不敗經典橋段。

▲《後宮甄嬛傳》直播觀看人數再創新高。（圖／八大電視提供）



《後宮甄嬛傳》直播馬拉松自12日晚間六點上線，即便已開工目前仍持續熱播中，每年觀影盛況再度刷新紀錄，根據八大劇樂部YouTube頻道觀察，2025年《後宮甄嬛傳》直播馬拉松平均在線人數為1萬7千人，2026年截至21日統計平均在線人數高達2萬4千人，比去年增加7千人。

事實上，《後宮甄嬛傳》近年來已成為劇迷過年必追的全民運動，同時因應時事梗的聊天室，更為劇迷高度關注與討論。《後宮甄嬛傳》直播馬拉松開工不打烊，請繼續鎖定八大劇樂部YouTube頻道。

