快訊／汪小菲升級三寶爸！初七兒子「小馬寶」出生…張蘭抱一晚上

大陸女企業家張蘭24日透過影片宣布「我又當奶奶了！」她2月21日透露搭飛機來台灣，準備陪伴汪小菲與媳婦馬筱梅（Mandy）迎接寶寶出生，最新影片透露孩子已於大年初七（23）呱呱落地。

張蘭影片裡滿面笑容，透露去年得知媳婦馬筱梅懷孕，就很期待與孫子見面，後來孩子初七人日順利誕生，她表示孩子白白胖胖，抱了一晚都沒有睡，因為寶寶在馬年出生，媽媽又姓馬，更稱是「小寶馬」。影片中她稱讚媳婦挺著大肚子，照顧老公與大S間的一雙兒女，又挺著大肚子直播，這樣的兒媳婦視出如己，最後說道：「回望這些年我們家經歷的太多了，但風雨過後吧，一家人反而抱得更緊了。」她更稱孫子是「小馬寶弟弟」。

而張蘭此行來台，正是為了一家人都等著要迎接馬年出生的新成員，她也計劃在兒媳生產後，要帶著孩子回到北京。

馬筱梅（Mandy）在2024年與汪小菲完成結婚登記，懷孕後期時鬆口會選在台灣生產，因為老公汪小菲經常出差，無法在自己坐月子時一直陪在身邊，「所以就是我這邊的話，我的朋友或者是我的家人都在這，可以幫忙。」她也會在做完月子就回北京。



