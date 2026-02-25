八點檔男星5歲兒收長輩紅包「發現比弟弟少」　下一秒反應笑翻了

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》歡喜迎接金馬年到來，劇組於23日正式開工，這次一口氣放了9天長假，演員們難得可以好好陪伴家人、補充能量。盧彥澤、何宜珊與陳玹宇手拿馬頭與「發」字抱枕向觀眾拜年。

▲《寶島西米樂 守護》盧彥澤、何宜珊及陳玹宇。（圖／台視提供）

盧彥澤送上馬年吉祥話「祝福大家馬上有錢！馬上幸福！」陳玹宇也俏皮祝福「祝大家神馬隆賀！讓《寶島西米樂 守護》繼續陪伴大家神馬龍舞！」為新的一年增添好彩頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧彥澤笑說，過年期間難得能好好陪伴家人，身為二寶爸的他，特地帶孩子到高雄朝聖「超人力霸王」，他笑說「這是大兒子的偶像，玩了兩天，除夕前就已經把父母的體力耗盡，後來整個年節都在家裡過。」他還透露，今年5歲的大兒子原本說不想拿紅包，結果收到長輩給的紅包後，竟然偷看弟弟的紅包，還認真比較「藍色的比較少」，並拿走弟弟藍色的鈔票，讓老爸哭笑不得。

▲《寶島西米樂 守護》盧彥澤、何宜珊及陳玹宇。（圖／台視提供）

最新的劇情中，盧彥澤飾演的「中和」依舊擺脫不了「翠玉」的癡心糾纏，他笑著對「翠玉」喊話「這段關係就只能說不屬於你的，就不要強求了。」並表示後面的發展如何，一定要觀眾繼續收看。

何宜珊在放假時行程滿檔，除夕當天和婆婆攜手準備年夜飯，雖然在劇中一手好廚藝，但坦言都是「演的」，她自嘲「我煮菜超難吃，婆婆很可愛，一直鼓勵我，說我弄的很好，公公也直誇好吃，但其實我只是負責備料，和煎烏魚子，有夠幸福！」不難看出與婆家相處融洽。

▲《寶島西米樂 守護》盧彥澤、何宜珊及陳玹宇。（圖／台視提供）

不僅如此，何宜珊也在初二時和娘家一起去釜山旅行，她表示平時工作忙碌，只能趁過年時和娘家人團圓，笑說「每天都好開心，很像回到小時候，可以盡情和爸媽撒嬌」而過年期間剛好也過了生日，她許下心願「期許愛我和我愛的人都能平安健康，馬年賺得比去年多更多！也期許自己今年能帶來更多不同的角色、作品和觀眾朋友們見面！」

陳玹宇則分享過年期間最讓他開心的一件事，便是還能領紅包。他笑說家中傳統是未婚就能領紅包，原本在過年時勇敢向長輩表示「三十而立不能再領了」，沒想到今年還是收到紅包。長輩告訴他這是給予的福氣一定要收下，讓他既感動又開心「真的覺得自己很幸福。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。