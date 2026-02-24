沒錢還得養家！　王彩樺洩大咖男星「私下暖舉」：一生的貴人

▲王彩樺將在鑽石舞台之夜開唱 。（圖／萬星傳播提供）



記者翁子涵／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日將在北流登場，由余天父子+黃西田和金曲歌王蕭敬騰分別擔任首演和第二天壓軸，象徵演藝圈的世代傳承，還加入老少咸宜的跨時代「保庇天后」王彩樺。問王彩樺剛入行時最希望自己未來能像哪位前輩看齊？她不假思索說：「我希望可以成為文英阿姨。」曾心梅和鍾采穎則異口同聲表示：「二姐（江蕙）。」

▲▼曾心梅感謝胡瓜提攜 。（圖／萬星傳播提供）



王彩樺13歲開始半工半讀，歷經秀場、電視綜藝、歌仔戲、電視劇與電影的洗禮，至今人氣不墜；說起剛入行時的偶像，王彩樺說：「我拍人生的第一部戲《恩情深似海》認識文英阿姨，就希望自己將來可以跟文英阿姨一樣，拍電影拍到老、唱歌、演戲把歡樂帶給大家；阿姨為人親切，戲演得好又很疼我，每次看到她都是滿滿的溫暖，而且她非常敬業，所以我非常尊敬她，一直朝著她的目標努力。」

王彩樺也分享她進演藝圈最感謝的貴人：「我剛出道時沒有錢，要養家又要做表演禮服，所以作秀都是住很便宜的旅社，有一次方駿大哥在台中作秀，邀請我帶爸爸到他家吃飯，那天剛好是他太太生日，後來他太太認我當乾妹妹，從此我吃、住、都靠方駿大哥和大嫂，《恩情深似海》也是大哥帶我去演的，他絕對是我人生最重要的一位貴人。」

曾心梅說：「我出道前一直在歌唱比賽，過程中都是以二姐為榜樣，她的聲音技巧都是我想要學習的方向；有一次我發片到中廣宣傳，剛好二姐也在那裡，但我們碰面的地方居然是在洗手間！那時候我開心又驚慌失措，二姐跟我說『你歌唱得很好喔，加油』，讓我整個昏頭轉向，要幫她把門推開還推到消防栓，超級尷尬！」

曾心梅前幾年跑去開餐廳做生意，餐廳收掉後想重返演藝圈唱歌，卻發現嗓音不再那麼游刃有餘，令她相當恐慌，但信吉電視台總經理紀博文向她伸出援手，邀請她與沈文程、孔鏘一起主持《台灣大歌廳》，她也特別感謝胡瓜從「鑽石舞台之夜」到《週末最強大》都想到她：「瓜哥不會叫我去搞笑、做不擅長的事，他就是一直在我的專業領域上給我挑戰和功課，讓我好好進步跟發揮。」