《火神》導演新片上映日公開！　曾敬驊離開育幼院「搬水泥還債」

記者黃庠棻／台北報導

育幼院議題與兒少犯罪電影《失樂園》由蔡銀娟執導及編劇，李志薔、李怡芳監製，范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧領銜主演，林暉閔、李夢苡樺、朱芷瑩特別演出。

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

故事聚焦育幼院中的孩子、陪伴他們成長的社工，以及年滿18歲必須離院、辛苦自力更生的年輕人，描繪他們在現實壓力下所面臨的艱難處境，有人奮力求生，也有人逐步沉淪。本片日前入選國際A類影展塔林黑夜國際影展，並在該影展舉行世界首映。

今（24）日電影公司釋出《失樂園》前導預告，在看似溫馨平靜的育幼院日常裡，暗藏詭譎氛圍；預告中一段「這件事情不要說出去，不然會害到我們家園」，更添懸疑張力。同時也正式宣布《失樂園》將於今年5月29日在台上映。

《失樂園》於去年針對不同族群，分別在台灣北、中、南部舉辦盲測，收穫眾多觀眾真摯回饋。其中更有同為社工及兒少相關領域的觀眾深有共鳴，表示「電影中許多故事情節，正是我們在日常照顧孩童時經常面臨的真實困境。」

本片編導蔡銀娟自2017年起即展開長時間的田野調查與訪談，並與工作夥伴投入將近一年的劇本開發。然而，因籌措資金屢遭波折，最後她只好暫時擱置這電影案，轉而先創作並拍攝《火神的眼淚》。儘管如此，導演始終惦記著這個關於育幼院孩子與社工的故事。直到2021年《火神的眼淚》播畢後，蔡銀娟下定決心再次投入，努力完成這部必須被大眾看見、也值得被社會關注的議題電影。

詮釋育幼院社工的范少勳表示「我覺得在蔡仁興這個角色上看待社工，真的有很多的不容易。在制度和法規之下，對於真實發生在眼前的狀況，可以如何有最好的處理方式？或許這是經常會碰到的問題。當自己有家庭的同時，又要處理社工或是生活輔導員的工作，真的不是一件很容易的事。面對眼前正在爆炸的孩子，和處理不完的家務事、在床邊等你回家的兒女，社工、生輔員應該要怎麼消化自己的情緒？當兩個都是需要愛和包容的孩子時，要怎麼平衡？這真的跟當父母一樣難。」

《失樂園》以育幼院為背景，從孩子們的生活日常出發。前導預告由聖誕節活動揭開序幕，燈飾閃爍，孩子們齊聚一堂，台上唱著聖歌，歌聲純淨悠揚。

然而畫面隨之急轉，曾敬驊為還債搬水泥，神情嚴峻；范少勳飾演的社工坐在低頭不語的小男孩身旁，若有所思；草地上孩子們嬉鬧打球，卻傳來刺耳的指責「你們的小孩不是打架就是偷東西，帶壞別人小孩。」一名男孩被推倒在地，染著金髮的少年與手持籃球的同伴狂妄大笑，溫馨表象下的裂痕逐漸浮現。

「那些野狗到處亂大便，誰不想踢一腳？」冷酷的話語落下，躺在地上的孩子動也不動。畫面再轉，曾敬驊滿身污漬蜷縮在紙板上，眼神失焦；手持球棍的男人凶狠逼近，他驚恐後退。瘦小男孩被少年掐住脖子，范少勳急奔上前阻止，卻也冷峻說道「過去我們給過這孩子很多次機會，這一次，真的應該要給他一個教訓。」育幼院的日常從未真正平靜，這裡的孩子與工作者，該如何跨越社會的成見與標籤？

「失樂園」原本是形容天使墜落、惡魔誕生的地方；而在本片中，也有一群人因命運與現實的推擠一步步往下墜，從純真落向深淵，彷彿天使變成惡魔。電影透過三個視角展開，帶領觀眾從片中三位人物的故事去了解育幼院的孩子及社工面臨的艱難困境。

究竟滿懷理想的社工、弱勢的育幼院孩子以及回到貧困老家自力更生的離院少年，是如何因現實的打擊而一步步走向深淵的？我們又該如何接住墜落的他們？而努力想接住這些孩子的社工卻屢屢遇到艱難困境，又有誰能接住他們呢？《失樂園》也讓我們探討該如何打破這個惡性循環。

電影《失樂園》描述一位年幼時遭單親媽媽遺棄在育幼院的男孩蕭治和（洪君昊飾），被其他孩子霸凌卻求助無門。而一樁殺狗疑案，則開啟了另一間育幼院的故事，滿懷理想的社工蔡仁興（范少勳飾）一心想感化家園裡的孩子卻挫折重重。而18歲搬離育幼院回到貧困老家的YANG（曾敬驊飾），則面臨巨大的生存困境。