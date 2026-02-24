ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

記者陳芊秀／綜合報導

知名料理老師蔡季芳常在節目分享如何做菜，累積大批粉絲，臉書吸引超過60萬網友追蹤。她24日在社群平台曬出手術服照，並PO文：「雖然說不緊張但還是一夜無眠。」貼文瞬間湧入大量留言祝福平安順利，也有人憂心老師怎麼了？而她年前直播曾透露要開刀。

▲▼知名料理老師蔡季芳驚PO手術服照！開刀前吐心聲：一夜無眠。（圖／翻攝自臉書）

▲知名料理老師蔡季芳擁有大批粉絲。（圖／翻攝自臉書）

蔡季芳去年聖誕節虎牙掉牙，也一度出門緊戴口罩。她隨後不斷看牙醫，飲食以流質食物為主，2月22日直播中，透露要24日要進行牙科手術。她再三要大家不要擔心，因為手術前做健康檢查，幾乎沒有紅字，不過她也提及，「開刀後要練習說話，不知道會不會順利，會不會大舌頭」而她本來就有心理準備，術後會在家裡休息，因為平時工作量大，體力沒有什麼問題，承諾會利用在家做東西的時候練習講話，陪伴網友，「不會啦阿芳不會不見」。

▲▼知名料理老師蔡季芳驚PO手術服照！開刀前吐心聲：一夜無眠。（圖／翻攝自臉書）

▲蔡季芳透露去年聖誕節掉牙，現在要開刀。（圖／翻攝自臉書）

手術這天，蔡季芳曬出術前自拍照，坦言：「雖然說不緊張但還是一夜無眠。」難掩焦慮心情的貼文，再短短兩小時內湧入超過1500則留言打氣，網友「手術平安順利，早日康復」、「祝老師早日康復」、「老師平安大吉」、「白沙屯媽祖會保佑老師平安順利的，我們四月還要一起去追媽祖哦」、「親愛的阿芳老師！手術會超順利的！我們都會跟妳在一起呦」。粉絲關心指數超高也驗證了她的影響力。

▲▼知名料理老師蔡季芳驚PO手術服照！開刀前吐心聲：一夜無眠。（圖／翻攝自臉書）

▲▼知名料理老師蔡季芳驚PO手術服照！開刀前吐心聲：一夜無眠。（圖／翻攝自臉書）

▲「阿芳老師」蔡季芳曬出手術服照。（圖／翻攝自臉書）

