黃文廷開春曝喜訊！　公開示愛「我們在一起吧」粉暴動

▲黃文廷推出翻唱新歌。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Ozone成員黃文廷近來翻唱林依晨經典甜蜜情歌〈花一開就相愛吧〉，他希望在保留原曲細膩氣質的同時，可以透過他男生的視角，以更成熟、內斂的情緒層次，呈現這份關於時機與心動的浪漫想像。他說：「一開始聽到這首歌，就被歌詞裡描寫的心動與期待深深吸引，腦海中出現很多想像的畫面。」尤其到了副歌，他腦海裡總浮現兩個人並肩走在花海中的畫面，遼闊、柔軟、帶著剛剛好的浪漫氛圍，他也期許自己能完整唱出他心中描繪出的美好感動。

▲▼黃文廷調整唱腔。（圖／索尼音樂提供）



這次也是黃文廷第一次要獨自完成演唱一首抒情歌曲，特別在錄音時做了不少調整，他表示以前唱快歌時，情緒會比較直線、比較快帶過，但在唱這首歌時，他更是做足功課，把主歌跟副歌設定成兩種不同的心情，他形容主歌是帶著「春日戀愛感」的溫柔呢喃，而副歌則像是終於鼓起勇氣的感覺，把藏在心裡的話說出口「我們在一起吧！」也將情感變得更加濃烈和堅定。

歌曲中真假音的銜接同樣讓他花了許多時間練習和反覆試唱，試了很多次，才終於唱到他和製作人都滿意的版本，他笑說：「在唱歌上要更努力，想繼續把聲音的細節練得更好。」

黃文廷的首場個人粉絲見面會也正式啟動，他表示很期待能和粉絲面對面，屆時除了新歌的首次唱跳，也希望可以讓粉絲見到他不同的面向，3月29日黃文廷「和你黏踢踢」拍照相聚會在Corner House角落文創展演空間舉行。