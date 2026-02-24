《星期三》第3季開拍…新卡司曝光　《怪奇物語》威爾媽驚喜加入

記者黃庠棻／台北報導

Netflix今（24）日宣布靈感來自《阿達一族》的熱門好萊塢影集《星期三》第3季目前已於愛爾蘭都柏林附近正式開拍。該影集為Netflix有史以來觀看次數排名第一的影集。

▲《星期三》第3季正式開拍。（圖／Netflix提供）

同時公布曾演出《陰間大法師》、《怪奇物語》的薇諾娜瑞德、《熱天午後》、《公主新娘》的克里斯薩蘭登、《浴血黑幫》、《冰與火之歌：權力遊戲》的諾亞泰勒、《七王國的騎士》、《高譚騎士》的奧斯卡摩根以及《特遣任務》、《屋頂人》的肯尼迪莫耶等人都將加入《星期三》第3季的演出。

▲薇諾娜瑞德加入《星期三》第3季的演出。（圖／Netflix提供）

而伊娃葛林將飾演魔帝女阿達的姊妹奧菲莉亞，回歸演出的還包括珍娜奧蒂嘉、凱薩琳麗塔瓊絲、路易古茲曼等人。

▲奧斯卡摩根加入《星期三》第3季的演出。（圖／Netflix提供）

創作者、節目統籌與編劇阿弗雷德高夫 和邁爾斯米勒表示「隨著第3季正式開拍，我們懷著黑暗的喜悅再次敞開奈落學院的大門。感謝我們無堅不摧的演員與工作團隊持續為黑暗與陰鬱奉獻。也感謝粉絲們的耐心與熱烈的討論，你們扭曲的理論甚至激發了惡夢。本季將迎來新學生、新老師，並挖掘一些塵封已久的阿達家族祕密。別說我們沒有警告過你。」

▲肯尼迪莫耶加入《星期三》第3季的演出。（圖／Netflix提供）

身兼監製與導演的提姆波頓表示「我非常興奮能回歸第3季，也很開心能與所有原班人馬再度合作。還有幾位我親愛的朋友與過往合作夥伴加入，薇諾娜、伊娃、克里斯、諾亞……讓這一季更加特別。我真的感到非常幸運。」

▲諾亞泰勒加入《星期三》第3季的演出。（圖／Netflix提供）

《星期三》第2季於去年首播，迅速成為Netflix有史以來觀看次數排名第五的英語影集。第1季則創下破紀錄的成功，至今仍是Netflix有史以來觀看次數最高的英語影集。更多《星期三》第3季的細節將於日後公布，敬請鎖定Netflix以掌握最新消息。

▲《星期三》第3季正式開拍。（圖／Netflix提供）