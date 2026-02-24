母貪汙判無期！〈我的歌聲裡〉曲婉婷隔12年新歌　被罵到新帳又關了

記者張筱涵／綜合報導

大陸創作歌手曲婉婷2012年憑藉〈我的歌聲裡〉走紅後淡出螢光幕，在母親涉貪案纏訟多年背景下鮮少公開露面。相隔12年，她近日於抖音開設新帳號，發布影片宣布將於今年夏天推出全新專輯《LOVE LETTER》，被外界解讀為正式為復出鋪路，相關動向迅速掀起討論。

▲曲婉婷開新帳號宣傳新專輯。（圖／翻攝自微博／小野的瓜田）



開新帳號宣傳新專輯 留言區反應兩極

曲婉婷在影片中向網友拜年表示「大家過年好，馬年吉祥」，並稱「有一個好消息要跟大家分享」，隨後拿出紙條宣布新專輯即將發行，目前已開放預購。她最後對鏡頭送上飛吻，整體氛圍輕鬆。

然而影片曝光後，引發大陸網友熱議。留言區出現不少反對聲音，包括「我個人是比較抵觸她復出的」、「永久封殺」、「群眾的眼睛是雪亮的，真相與惡行永遠不能被覆蓋」等，也有人重提其母親案件背景，質疑其復出時機與立場。隨著討論延燒，該抖音新帳號最終關閉，關閉原因未對外說明。

母親涉貪案二審維持原判

回顧事件背景，曲婉婷母親張明傑曾任黑龍江省哈爾濱市發改委副主任，2014年因涉嫌貪污、受賄及濫用職權被調查。案件歷經多年審理，2022年3月24日，黑龍江省高級人民法院二審裁定駁回上訴，維持無期徒刑、終身剝奪政治權利並沒收全部個人財產的原判。

根據當時報導，案件涉及金額龐大，其中包含部分原定用於下崗員工安置的相關款項。曲婉婷曾於2020年在微博發文表示將持續相信正義與法律。二審結果出爐後，她仍持續在海外生活並更新社群動態，當時也曾引發部分網友批評，包括「還有臉喊冤」、「帶出國的那麼多錢哪來的」等言論。