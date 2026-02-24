台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

記者陳芊秀／綜合報導

台灣女孩楊立微登上英國最強選秀節目《英國達人秀》的舞台。該節目捧紅無數素人在全球爆紅，是許多人夢想站上的舞台，而來自台灣的楊立微在節目中表演雙腿滾動火缸，倒立完成眾多驚險場面，令所有評審驚嘆到快掉下巴。

▲楊立微登上英國最強選秀節目《英國達人秀》。（圖／翻攝自臉書）

雙腿滾火缸、燃燒方桌

《英國達人秀》邁入第19季並於英國時間21日播出首集，舞台一開場就是來自台灣的表演者楊立微，且楊立微遠赴黑潭（Blackpool）試鏡，以高難度倒立特技震撼全場。她的演出長達5分鐘，上半身躺在長椅上，光靠一雙長腿開始滾動火缸，接著更燃燒方桌，挑戰雙手拿著火扇，並用雙腿挺起方桌，加上方桌桌腳也燃起熊熊火焰，她的雙腿更同時將方桌持續旋轉、翻轉等，一連串高難度動作讓台下評審全都站起來鼓掌，台下觀眾也站起來響起如雷掌聲。最後她更介紹在表演中不斷提供協助的男子是自己的丈夫，瞬間甜翻全場。

▲楊立微用雙腿滾火缸表演。（圖／翻攝自臉書）

▲楊立微挑戰用雙腿滾燃燒方桌，同時雙手也持火扇。（圖／翻攝自臉書）

忍受四肢麻木只為突破極限

楊立微在社群平台發長文，感性分享站上世界舞台的心情，形容這份驕傲的背後是長達20年的不服輸意志力。她回憶在練習過程中，為了穩定度，常在表演桌上一躺就是兩、三個小時，「直到手腳末端冰冷到刺、慢慢變得麻木」。這份堅持源自於她對舞台最敬畏的承諾，希望能讓世界看見屬於台灣女孩的執著。

「身為一個來自台灣的藝術家，我好渴望能一直精進、一直突破極限。」楊立微在文中許下宏願，希望能在舞台上表演一輩子，無論未來40歲或99歲，都要將最快樂的笑容送給世界。她也特別感謝台灣粉絲的支持與鼓勵，並承諾會帶著這份後盾，繼續探索更多世界舞台，「看著我這雙腿到底能走多久，走多遠」。