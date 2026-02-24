息影32年！66歲鍾楚紅拒絕醫美現況曝光　網驚：凍齡天花板

▲鍾楚紅婚後息影專心投入家庭，喪夫後則投身公益，愜意旅行過生活。（翻攝微博）

好久不見的66歲紅姑鍾楚紅又美出新高度了！即便從1994年就息影，那份巨星氣場依舊強大。最近富太陳凱韻（甘比）在小紅書驚喜曬照，提到她與紅姑及女兒劉秀樺相約去挺Sammi鄭秀文新片《夜王》。這張罕見的近照一貼出，立刻讓許久未露面的紅姑成為網路熱搜話題。

淡妝與富商妻同框

富商劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）最近在社群平台分享與紅姑、大女兒劉秀樺的同框照，並在文中提到趁著年節相約聚會，照片裡三人並肩而立，氣氛相當熱絡，鍾楚紅手持電影票笑容燦爛，一行人看起來心情超High，讓網友看到紅姑最日常、最真實的一面。

▲鍾楚紅（右）近日與富泰好友陳凱韻一同聚會看電影，凍齡美貌讓不少網友驚豔。（翻攝甘比小紅書）

堅持不整型展現自然美

最讓網友驚艷的是紅姑堅持零醫美、不整型的自然態度，66歲的她以俐落短髮搭配素雅淡妝亮相，雖然臉上留有自然的歲月印記，卻散發出更深層的優雅韻味，完美詮釋什麼叫優雅地老去，大批網友看到久違的女神直呼她是凍齡界的天花板，這種拒絕科技力量、擁抱歲月痕跡的優雅，讓不少人讚嘆這才是真正的女神風範，且誇耀「歲月從不敗美人」。

歷經喪夫之痛沉浸藝術世界

回顧鍾楚紅的演藝生涯，1991年嫁給廣告才子朱家鼎便選擇歸於平淡，將所有精力投入家庭，面對2007年喪夫之痛，鍾楚紅在告別致詞中曾寫下「你給了我人生最精彩的20年」，這份深摯的愛至今讀來仍令人鼻酸。目前她四處旅行看世界，沉浸在攝影與繪畫的藝術世界，更熱衷公益環保，活出屬於自己的精彩人生。



