黃騰浩退居幕後「忙搬桌椅」！　角頭團隊新作懷秋、吳念軒雙帥登場

▲上月15日下午4點多，《Bad Girl》在台北市中山區拍攝，製作人黃騰浩褪下藝人光環，在拍攝現場親自搬椅子布置休息區。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

角頭電影團隊的新電影《Bad Girl》已殺青，講的是角頭的愛情故事，張懷秋跟陳孟琪合演財經碩士高材生愛上黑道家族公子的橋段，而黃騰浩這次退居幕後，擔任電影製作人，他不是掛名而已，本刊曾兩度在拍攝現場捕捉到他毫無架子地幫忙搬椅子，與工作人員一同處理雜務，化身最強後勤製作人。

▲出品人張芷瑄抵達片場，一手拿著熱咖啡、一手拿著手機忙著聯繫事情。（圖／本攝影組／CTWANT）

▲張懷秋現身片場。（圖／本攝影組／CTWANT）

黃騰浩這次完全專心製作、沒有演出，把光環留給男主角張懷秋、吳念軒。1月15日下午4點多，本刊發現《Bad Girl》在台北市中山區一處商業大樓進行室內拍攝工作，製作人黃騰浩比演員們還早到場，後來張懷秋、唐國忠、李國超及王宣等人陸續現身。

黃騰浩在戶外休息區與其他人員進行後勤工作，身為製作人的他，親力親為幫忙搬搬椅子，完全放下藝人身段光環。4點12分，吳念軒女友，也就是電影出品人張芷瑄拿著咖啡，邊講手機匆匆抵達，看她臉上滿是春風，氣色相當得好。

▲忙到一個段落，黃騰浩站在角落吃便當，張懷秋過來找他聊天。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲上月20日深夜，《Bad Girl》在台北市信義區拍攝，黃騰浩也在拍攝現場忙進忙出。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

晚間7點多，拍攝工作告一段落，演員們陸續到休息區用餐休息。黃騰浩站在角落吃便當，身著西裝的男主角懷秋過去聊天，而一身白色西裝的唐國忠則在另一角落。7點59分，演員李國超收工，邊走邊叼著菸離開現場。換下戲服的懷秋並未急著離開，與監製張威縯和其他人聊了一下子才搭車離去。

▲懷秋開著大G載著陳孟琪，拍攝被酒測的劇情。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲陳孟琪疑似發酒瘋，猛捶懷秋，隨後大家都笑場。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

另外，1月20日深夜11點半，《Bad Girl》在台北市信義區百貨商圈拍攝，張芷瑄和黃騰浩在寒風中坐鎮，劇組人員分工進行拍攝前的準備工作，次日凌晨零點一過，懷秋駕駛一輛黑色賓士大G載著陳孟琪，拍攝被警方酒測的劇情，陳孟琪似乎是要演發酒瘋的女子，邊叫罵邊捶打著懷秋，同樣的戲碼拍了數遍，其中有一回不知何故，大家全都NG笑場。隨後，現場因雨勢漸大而暫停拍攝。

▲《Bad Girl》近日正式舉行開鏡儀式，張懷秋（左）、吳念軒帥氣登場。（圖／翻攝自角頭文創臉書／CTWANT）

