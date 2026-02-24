女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

▲陳子強（右）與B小姐（左）相識7年，還擔任她公司的代言人。（圖／翻攝集團官網）

去年十月至本月底，藝人陳子強在台東知本金聯世紀酒店舉辦公益畫展，他以台灣珍稀動物為主題，畫出雲豹、藍鵲、黑熊、櫻花鉤吻鮭等十餘幅作品，期盼喚起各界對生命教育與環境保育的關注，他更親自參與多場導覽，吸引不少旅客的目光，他與酒店也將部分收益捐給世界展望會，以實際行動關懷弱勢。

▲分手後，陳子強傳訊給女總裁，強調文創紅酒禮盒未獲他授權。（圖／讀者提供）

陳子強的義舉獲得不少好評，但本刊最近卻接獲投訴，指陳擺爛不負責任，與表面的形象天差地遠。知情人士Ａ先生說，陳對外營造正面形象，背後其實有一位出錢、出力的總裁女友默默扶持，但陳上個月卻突然與對方斷絕聯繫，不僅傷了女友的心，連她出資300多萬元製做的紅酒禮盒，也被陳稱「並未授權」不准對外販售，非常誇張！

A先生告訴本刊，陳子強與女總裁B小姐相識7年，陳長期擔任B小姐公司的代言人，公司拍的數百部網路影片、海內外的行銷活動，也都是B小姐出錢請陳參與，公司去年給陳的代言費、活動津貼超過百萬元，B小姐還額外出資支持陳舉辦反詐騙演唱會，力挺他的演藝路。後來，2人漸生情愫，去年開始低調交往，相處過程也很融洽，對外則以合作夥伴相稱。

▲陳子強與女總裁共同設計、開發，以陳畫作為主題的6款文創紅酒。(圖／鏡週刊提供)

二人交往期間，陳子強告訴B小姐，希望把自己的畫作開發成文創商品，一方面可以增加收入，二方面也能做公益，為了挺男友，Ｂ小姐動用自己的資源及人脈，找來員工、朋友，無償幫陳在台北101辦活動、在台東辦畫展，甚至還在她公司的活動場合，幫陳賣了十多萬元的畫作，後續更製做印有陳畫作的咖啡禮盒及服飾等商品進行義賣，目的都是為了挺男友。

▲陳子強（圖）熱衷繪畫，曾在女友協助下辦多次畫展。（圖／翻攝陳子強臉書）

上個月，陳子強與Ｂ小姐決定製做文創紅酒禮盒，Ｂ小姐特別聯繫酒商，以陳的畫作「豹六幅」系列為主題，打算推出6款紅酒，陳也十分積極，從一開始的洽談、對稿、品酒會到寫文案，通通參與，還與女友飛到義大利西西里島的酒莊試酒，最後大費周章採用義大利原裝進口的有機葡萄，製做成3千瓶文創紅酒，每瓶定價新台幣1,200元，總價新台幣360萬元。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





