冷甩女富商！陳子強遭控假公益「畫作捐款嘸影」　經紀人斥抹黑

圖文／鏡週刊

藝人陳子強遭控與女總裁發生感情糾紛與商業爭議！知情人士Ａ先生還表示，陳子強之前口口聲聲說，他的畫作賣出後，要以Ｂ小姐公司的名義捐款，但半年過去了，到現在都沒看到陳或經紀人提出相關證明，也讓Ｂ小姐不得不懷疑，陳是不是利用她的資源，假公益之名、行斂財之實？

男星冷甩女富商3／明華園第三代感情爭議多　遭控負心、財務糾紛陳子強挨告回應了

▲藝人陳子強（左）與女總裁Ｂ小姐（右）爆發感情糾紛，恐對簿公堂。（圖／讀者提供／鏡週刊）

男星冷甩女富商3／明華園第三代感情爭議多　遭控負心、財務糾紛陳子強挨告回應了

▲陳子強與女總裁分手後，還在臉書PO出2人一起設計的咖啡禮盒。（圖／讀者提供／鏡週刊）

本刊調查，與女總裁爆發感情糾紛及商業爭議的陳子強，本名陳俊睿，今年50歲，他是台灣知名歌仔戲團明華園的第三代，從小就接受嚴格的武術與歌仔戲訓練，幼年時經常上台客串，11歲時被電影公司相中，以武術童星的身分出道，演出賣座電影《殭屍小子》《新七龍珠》《新桃太郎》及日本電影《金田一少年之事件簿》，很早就走紅。

男星冷甩女富商3／明華園第三代感情爭議多　遭控負心、財務糾紛陳子強挨告回應了

▲陳子強（左）與前妻傅天穎（右）發生不少糾紛，雙方互控不是。（圖／翻攝自網路／鏡週刊）

不過，陳子強的感情世界卻屢傳爭議，2013年，他與同為藝人的妻子傅天穎感情不睦，雙方針對孩子教育、生活習慣、財產分配等問題互槓，最終簽字離婚，陳後來則與女舞者陳以仁交往。不過，8年之後，傅突然在節目上控訴陳封鎖她、一年只讓她見兒子三次面，陳隨後發出聲明，指傅顛倒是非，並表示經紀公司已蒐證，不排除提告。

2023年，陳子強與陳以仁分手之後，傳出介入「叫賣哥」與前妻周卉姍的感情，事後陳的經紀人強調，陳與周僅是同門師兄妹，嚴正澄清緋聞。已經好幾年沒有花邊新聞的陳，如今爆出與女總裁的感情糾紛，原因為何？令人霧裡看花。不過，Ａ先生告訴本刊，Ｂ小姐無法接受自己真心換絕情，已經委任律師準備對陳提告，希望討回公道！

針對感情、商務糾紛，陳子強透過經紀人指出，有關投訴人片面指述，與真實情形不符，屬於惡意抹黑，當事人已經委請律師提出權利主張，依法維護當事人權益，在法律程序進行期間，不便對外做任何回應。

陳子強

