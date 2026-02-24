ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩…雙方鬧上法院

▲藝人陳子強（左）與女總裁Ｂ小姐（右）爆發感情糾紛，恐對簿公堂。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

藝人陳子強爆發感情糾紛與商業爭議！本刊接獲投訴，指陳去年與一名女總裁交往之後，提議把自己的畫作開發成文創商品，女總裁為了挺男友，特別與陳遠赴義大利酒莊試酒，最後花了300多萬元製做3千瓶文創紅酒，準備對外販售、做公益。沒想到上個月，陳突然對女友不理不睬，女總裁提分手，陳竟說這些紅酒未獲授權、不得販售，女總裁無法接受，準備提告，希望討回公道！

▲分手後，陳子強傳訊給女總裁，強調文創紅酒禮盒未獲他授權。（圖／讀者提供）

▲陳子強與女總裁共同設計、開發，以陳畫作為主題的6款文創紅酒。（圖／鏡週刊提供）

A先生指出，今年一月，陳子強與B小姐遠赴義大利知名酒莊試酒，客製有歐原產地認證的有機葡萄紅酒禮盒，每組6款，市價達360萬。結果回台後，陳子強突然對她的不理不睬，訊息也已讀不回。B小姐受不了陳的冷暴力，斷然提出分手。陳稱仍會負責畫作等文創商品銷售，後來又找經紀人與B小姐接洽，還改口說這些文創產品未獲他本人正式授權 ，要她不准賣，讓B小姐非常錯愕。

▲女總裁協助陳子強進行畫作義賣，陳則傳訊請她「賣貴一點」。（圖／讀者提供）

A先生說，B小姐為了支持陳子強的文創事業，投入數百萬元資金，也用盡她的商業人脈資源，廣邀員工、朋友，大家都無償幫忙；陳也口口聲聲說，畫作賣出後，要以她的公司名義做捐款，結果半年過去，未見捐款證明。現在陳卻翻臉不認帳，實在很誇張。B小姐目前已委任律師，準備提告討公道。

▲與女友分手後，陳子強曾說要幫忙銷售文創商品，卻遭控翻臉不認帳。（圖／讀者提供）

知情人士A先生向本刊爆料，表示陳子強與女友B小姐已認識7年，她認為陳的演藝形象專業，且繪畫功力深厚，長期找陳當公司代言人。去年2人低調交往，陳向她提議，希望能透過畫作開發文創商品，順便做公益，B小姐為力挺男友，欣然同意。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導
男星冷甩女富商1／密戀陳子強金援數百萬　畫作、代言、演唱會女富商全買單
男星冷甩女富商2／甜蜜飛義大利試酒搞文創　陳子強返台秒翻臉女友擋授權

關鍵字

鏡週刊

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏維持「開放式關係」露面全說了！

20小時前

靠爭議言論變現！愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬　杜拜一口氣買5房

4小時前

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩…雙方鬧上法院

3小時前

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

4小時前

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突然遭斷聯

3小時前

SJ始源PO 8字遭疑挺前總統尹錫悅　網轟「快退團」SM怒提告

12小時前

林依晨「被言承旭埋胸狂親」浴室激戰！新戲尺度太大⋯殺青2年爆卡關

2/23 07:24

朱軒洋海上協助救援！　婦人突中風「2船並排丟人搶命」九把刀聽傻

14小時前

台灣女孩楊立微登《達人秀》！倒立雙腿滾「燃燒火缸」全場驚叫

2小時前

《陽光女子合唱團》一開始「整廳只有3觀眾」　逆勢狂飆6.5億票房創奇蹟

13小時前

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

21小時前

千萬YouTuber砸重金！《鐵肺》狂灌30萬公升「血海」　窒息式恐懼逼瘋全網

12小時前

張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照

