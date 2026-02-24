樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

▲新球季樂天女孩的升級為「韓籍六本柱」，除廉世彬（左起）、禹洙漢、河智媛確定續約，再加碼高佳彬、金佳珢、金世星三名韓籍成員。（圖／本刊資料照、侯世駿攝、翻攝自金佳珢IG、金世星IG）

原被譽為中華職棒啦啦隊「天花板」的樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」，近年接連面臨林襄、李多慧轉隊，以及嘎琳等人氣成員出走，整體聲勢明顯受挫。就在新球季開打前夕，樂天球團率先拋出震撼彈，宣布「韓籍三本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬確定續約，穩住基本盤。

▲新球季開打前夕，樂天球團搶先宣布「韓籍三本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬確定續約。（圖／翻攝自猿氣小子IG）

據時報周刊CTWANT掌握的最新消息，樂天女孩的佈局不只如此，而是直接升級為「韓籍六本柱」規格。除了續約三人外，球團再加碼三名韓籍成員：包括已來台效力職排連莊小魔女的高佳彬、桃氣女孩金佳珢，以及通過樂天女孩年度徵選的金世星。六名韓籍外援到位，陣容規模一舉躍居聯盟之冠。

▲韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展多年，人氣紅不讓，味全龍球團也宣布她將以隊長身分續留小龍女。（圖／本刊資料照）

對比各隊韓援配置，富邦悍將FubonAngels擁有李珠珢、李雅英、南珉貞；中信兄弟Passion Sisters有邊荷律、李丹妃；味全龍小龍女則有李多慧坐鎮。樂天女孩一次集結六位韓籍啦啦隊員，規模與話題性明顯壓過群雌。

▲擁有韓國「可愛天花板」封號的金佳珢，2025年10月正式來台發展成為「桃氣女孩」。（圖／翻攝自金佳珢IG）

擁有韓國「可愛天花板」封號的金佳珢，於2025年10月正式來台發展，加盟桃園雲豹飛將排球隊啦啦隊「桃氣女孩Peach Girls」，甜美外型與舞台魅力迅速累積人氣。此次轉戰樂天女孩，被視為人氣資產再升級。

▲現年25歲的金世星已通過樂天女孩年度徵選。（圖／翻攝自金世星IG）

另一新成員高佳彬則與廉世彬淵源深厚，兩人2023年初於韓職起亞虎隊相識，高佳彬曾分享，某次意外住進同一間飯店房間，「那天晚上發現彼此個性非常合，就慢慢變成好朋友」」雖然高佳彬年長廉世彬一歲，但她坦言來到台灣初期對環境陌生，反而是廉世彬更像姊姊般細心照顧，閨密情誼也成為一大看點。

至於現年25歲的金世星，自2020年起活躍於韓國啦啦隊圈，曾為韓華鷹、水原KT音速彈、安山OK金融集團超人等多支職業隊伍應援，橫跨棒球、籃球與排球領域，資歷完整。2024年她決定來台發展，在好友Judy協助下，陸續加入台灣職籃桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew，以及台灣職排臺北伊斯特Tokki Cutie，堪稱三棲應援代表。日前她通過樂天女孩首輪徵選時，粉絲即在社群留言力挺：「期待在桃猿球場跟妳一起應猿」、「棒球、籃球、排球三棲美少女金世星」，聲量不容小覷。

▲今年1月，樂天官方宣布陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆五位成員「Thank You」離隊。（圖／翻攝自樂天女孩FB）

回顧今年1月，樂天官方宣布陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆五位成員「Thank You」離隊，消息一出令不少球迷惋惜。如今一次補進河智媛、禹洙漢、廉世彬、高佳彬、金佳珢與金世星六位韓籍戰力，從「三本柱」升級為「六本柱」，能否憑藉韓籍六強陣容奪回「天花板」寶座，勢必為開季最大「嬌」點。

針對樂天女孩2026年度新球季除了「三本柱」之外，還會加入高佳彬、金佳珢與金世星，3位韓籍成員，本刊詢問樂天球團公關，至截稿前未獲得任何回應。

