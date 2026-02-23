SJ始源PO 8字遭疑挺前總統尹錫悅　網轟「快退團」SM怒提告

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓天團Super Junior的成員始源，19日因在社群發文「不義必亡，土崩瓦解」，遭指暗示對政治判決的立場，引發輿論兩極熱議。面對部分網友的人身攻擊，經紀公司SM娛樂也正式發出警告，表示將採取法律行動保護藝人權益。

▲南韓前總統尹錫悅。（圖／路透）

在南韓前總統尹錫悅被判處無期徒刑當天，始源在X（舊推特）以漢字PO出：「不義必亡，土崩瓦解。」前句意指「若不公義則必會滅亡」，後者則形容某個組織或事物崩潰到無法收拾的地步，一番發言被外界解讀是在暗示政治立場。

▲▼始源的貼文引發爭議。（圖／翻攝自X／siwonchoi）



始源的PO文發出後，其社群變成兩派網友的爭論戰場。尹錫悅的支持者大讚他是「愛國始源」，激動表示：「要發聲並不容易，太了不起了！」然而，負面反應也接踵而至，部分網友不滿開嗆「如果想過自己的人生，請退團後照你的想法生活吧」、「請離開團體」，後續也引發不少惡意攻擊。

對此，SM娛樂透過檢舉中心「曠野119」預告將採取法律行動。公司表示，已確認有人「持續且反覆地針對旗下藝人撰寫、發布人身攻擊與侮辱等惡意帖文」，並強調已向偵查機關提交告訴狀，將嚴肅看待其嚴重性，「對於在網路社群、SNS平台等處生成並傳播與本公司藝人相關的虛假資訊，以及發布嘲諷、蔑視性文字的行為，我們正持續收集證據，並計畫在檢視相關貼文後，分階段擴大告訴程序。」