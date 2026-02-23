逸祥陪山豬父母過年暖哭網友　曝10年同苦兄弟情：只是做該做的事

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人逸祥、香蕉（王俊傑）日前趁著過年，回嘉義探望已故摯友山豬（陳俊甫）的爸媽，溫暖舉動引發網友關注。逸祥23日對此在社群發文，謙虛表示自己只是「做了該做的事」，替好友盡一份孝心。

▲逸祥在過年期間去探望山豬的父母。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團）

逸祥和山豬之間有長達十幾年的革命情感，他直言山豬是自己「在演藝圈最好的朋友」，兩人曾一起上節目、拍戲，日子雖然辛苦，卻是「沒有同甘，只有同苦」。面對外界常拿兩人比較，他大方認同好友更有才華，腦袋充滿創意。

逸祥透露，他是從山豬媽的口中才得知，山豬長期飽受病痛折磨，「也許正因為這樣，他的人生總有一種豁達。很多時候，我是在他身上學到怎麼面對壓力、面對低潮。」而他也深知好友生前最放不下心的就是家人，因此只要回嘉義，就一定會去探望山豬的父母，「我沒有做什麼了不起的事，只是做了我該做的事。」

▲逸祥和山豬擁有革命情感。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團）

對於逸祥的暖舉，網友紛紛留言表示「很了不起了，因為你做到了很多人都做不到的事，哪怕你覺得這只是件小事，很優秀了」、「山豬在天之靈會時刻保佑你」、「真的有情有義」、「山豬有你這樣的朋友，值了」。