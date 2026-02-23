楊洋帶傷開拍新戲爆「陰陽劇本」！　《不讓江山》劇組道歉急發聲

記者蔡宜芳／綜合報導

由大陸男星楊洋主演的新劇《不讓江山》尚未開播就頻傳爭議，先是楊洋在開機儀式上，被發現左手有骨折傷勢，接著又接連爆出劇組替部分演員私下加戲、出現「陰陽劇本」等，掀起熱議。對此，劇組於23日發出聲明，除了對未定稿資料外洩致歉，也強調會守護男主角楊洋所飾演的「李叱」為創作核心。

▲楊洋接拍古裝劇《不讓江山》。（圖／翻攝自微博／電視劇不讓江山、楊洋）

道歉外洩風波 駁斥陰陽劇本傳聞

劇組在聲明中，首先對未定稿資料的流出致上歉意，並重申自籌備以來，始終將觀眾的期待放在心上，「也始終堅守以演員楊洋飾演的男主李叱為核心的創作初心，全力守護角色的完整與鮮活。」劇組強調，李叱是傾注全組熱忱塑造的核心人物，必將堅守角色內核，完整呈現其應有的價值與魅力。

對於網傳「陰陽劇本」或「私下加戲」等說法，劇組嚴正澄清「均不屬實」，強調全體演員使用的劇本保持一致，也用心對待每位參與者。劇組指出，目前網傳內容並非最終投入拍攝的定稿劇本，妝造也非全部定版，所有設計均是依據角色人設精心設計而成。

▲▼《不讓江山》劇組發聲。（圖／翻攝自微博／電視劇不讓江山）

公開楊洋傷勢狀況 行程彈性調整保障健康

至於男主角楊洋的身體狀況，劇組透露，楊洋在進組前，手部就已經受傷，「我們第一時間和演員團隊保持密切溝通，時刻關心、關注楊洋先生的身體狀態及恢復情況，並根據實際情況做出相關行程的調整、配合和安排。」針對網傳的其他受傷說法，劇組強調皆為不實資訊，「我們會持續做好保障工作，拍攝期間悉心照料好楊洋先生的身體健康，請大家放心。」

《不讓江山》劇組表示，作品落地離不開觀眾的包容，全體同仁皆懷揣敬畏之心對待每個環節，致力呈現有溫度的作品，「我們深知自己的不足，後續也會加強管理。同時，我們呼籲廣大網友切勿傳播非官方發佈的涉密內容、不實資訊等，堅決維護和諧的創作環境和穩定清朗的輿論環境。」

▲楊洋的左手有傷。（圖／翻攝自微博／電視劇不讓江山）

【《不讓江山》劇組聲明】

近日專案官宣後，我們留意到網路上湧現出大量關於本劇的討論與聲音，衷心感謝每一位觀眾對《不讓江山》的關心、關注與監督。對於此前因未定稿資料的流出帶給大家的相關困擾與擔憂，劇組深表歉意，並第一時間開展自查整改。我們始終將觀眾的期待放在心上，也始終堅守以演員楊洋飾演的男主李叱為核心的創作初心，全力守護角色的完整與鮮活。

劇組自籌備以來，始終秉承嚴謹的創作態度，堅持以原著精神為根基，以影視化合理呈現為準則，守護核心角色的價值表達。李叱是一個鮮活立體、有血有肉的角色，他聰慧機敏，亦心懷滾燙熱血與無畏勇氣，是我們全組傾注心血與熱忱去塑造的核心人物。我們必將堅守角色內核，完整呈現其應有的價值與魅力。

我們認真傾聽並收到了大家的所有回饋，也將據此積極優化後續創作與拍攝工作。對於網路上流傳的相關說法，劇組在此向大家說明：全體演員所使用的劇本保持一致，劇組始終用心對待每一位參與專案的演員。網傳“陰陽劇本”“私下加戲”等情況均不屬實，請大家放心。網傳完整劇本並非最終投入拍攝的定稿劇本，網傳妝造也非全部定版造型，所有劇本和造型均依據角色人設精心設計打磨，力求貼合人物、貼合故事。

劇組也始終將演員身體健康置於拍攝工作的首要位置，在得知楊洋先生在進組前手部受傷的情況後，我們第一時間和演員團隊保持密切溝通，時刻關心、關注楊洋先生的身體狀態及恢復情況，並根據實際情況做出相關行程的調整、配合和安排。網傳相關受傷說法均不屬實，我們會持續做好保障工作，拍攝期間悉心照料好楊洋先生的身體健康，請大家放心。

一部作品的落地，既離不開主創團隊的傾心投入，更離不開每一位觀眾的包容與陪伴。自專案啟動以來，《不讓江山》全體同仁始終懷揣敬畏之心，認真對待從籌備到拍攝的每一個環節，只為呈現一部有溫度、有質感的作品。

我們珍視每一份善意的建議，也真誠歡迎大家的監督；我們深知自己的不足，後續也會加強管理。同時，我們呼籲廣大網友切勿傳播非官方發佈的涉密內容、不實資訊等，堅決維護和諧的創作環境和穩定清朗的輿論環境。

未來，劇組將以更高標準嚴格要求自己，持續優化打磨作品，不負大家的期待。我們滿懷誠意與期待，希望《不讓江山》能以最用心、最完整的模樣，早日與每一位喜愛它、期待它的朋友相見。

電視劇《不讓江山》劇組

2026年2月23日