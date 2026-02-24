ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
台劇《凶宅專賣店》不只是賣房！「看完不好意思跳過片尾」真實心得雷

文／潘慧中

與其說《凶宅專賣店》是賣房子的故事，不如說它在超渡那些滯留於人間的怨、恨、結，同時引領主要角色們走入內心荒原，去面對那些因憤懣而烙下的傷口。最令人驚豔的是，這部戲並沒有懸浮地玩弄驚悚，而是紮根於台灣風情，將本土的道教科儀與房屋百態編織在一起，在詭譎氛圍中，看穿封存在凶宅牆瓦間、人們心牆間的，其實是久久不散的執念。

▲▼凶宅專賣店。（圖／翻攝自Facebook／Disney+）

▲《凶宅專賣店》不只是賣房子的故事。（圖／翻攝自Facebook／Disney+）

為了承接住這些沉重執念，劇組建構了一個真實到令人毛骨悚然的世界，從法師手中的三清鈴響、案頭躍動的燭火，小至桌上的詭異人偶，地上那只貼滿黃紙符咒的陶甕，大至由散亂供品圍繞的祭壇，完全不靠嚇人音效，只靠一個個物品堆疊出的恐懼，顯見特殊化妝、美術、道具、場佈等幕後功臣跨越了最難的視覺門檻，看每一幕都可以感覺到背後有多少人在努力運作出這樣的狀態。  

▲▼凶宅專賣店。（圖／翻攝自Facebook／Disney+）

▲《凶宅專賣店》的美術、道具和場佈都非常用心。（圖／翻攝自Facebook／Disney+）

另外看得特別感動（？）的是，戲裡鬼神、金童玉女的呈現方式一點也不陽春，若隱若現，恍恍惚惚，已自然而人融入環境的一部分，讓人不自覺暫時停止呼吸。這麼高的美學水準，我真的不好意思跳過片尾工作人員名單的播放，有次還特別等到看到特殊化妝、美術、道具、場佈組，再用充滿感謝的眼神（大概長這樣◕∀◕）看著每個名字。

▲▼凶宅專賣店。（圖／翻攝自Instagram／fan82114）

▲▼凶宅專賣店。（圖／翻攝自Instagram／cam_ij）

▲▼凶宅專賣店。（圖／翻攝自Instagram／cam_ij）

▲挖到幾張很讚的鬼照。（圖／翻攝自Instagram／fan82114、cam_ij）

之所以想特別提及這些幕後功臣，是因為這份對細節的嚴謹，讓劇中諸多受困靈魂的掙扎有了厚度，每一次超渡不再只是法事，而是軟化面對不甘和遺憾時所產生的執拗，更具象化了戲裡角色反覆出現的念頭，是「困」也是「囚」。

第一集受困衣櫃的男孩鬼，對應人類阿澤長年被囚於對爸爸的怨恨；其次是不甘老公出軌提離婚而輕生的人妻鬼，始終在家中徘徊，對應人類勇仁同樣因不願和妻子分開，而無限放大自身的愛；接著是生前慘遭家暴的女鬼，一心想讓自己的骨灰罈回到娘家，卻意外導致後來的房客陸續輕生，對應人類小墨始終自責曾害家人畢婆婆一夕白髮；最後是保險員女鬼附身想跟家人傳達真相，卻意外害到阿澤的妹妹，對應人類雄哥不惜代價在凶宅設下祭壇，將長釘敲入滅門仇人的太陽穴。

▲《凶宅專賣店》集結金鐘視帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，金馬獎最佳男配角施名帥領銜主演。（圖／Disney+提供）

▲▼凶宅專賣店。（圖／翻攝自Facebook／Disney+）

▲《凶宅專賣店》集結金鐘視帝李銘順，金馬獎最佳新演員范少勳、陳姸霏，金馬獎最佳男配角施名帥領銜主演。（圖／Disney+提供）

▲▼凶宅專賣店。（圖／翻攝自Facebook／Disney+）

▲▼凶宅專賣店。（圖／翻攝自Facebook／Disney+）

▲《凶宅專賣店》裡的角色反覆出現「困」的念頭。（圖／Disney+提供）

這些故事背後的動機有一部分出自萬般無奈，但也顯示出，有時候當愛演變成牽絆，原本該是避風港的家，不自覺便成了困住靈魂的圍城。那些看似極端或瘋狂的舉動背後，其實大多是因為家人，只是這份心意有時過於沉重，沉重到在試圖彌補遺憾時，不經意傷了自己及周遭的人，將生者與亡者都卡在那份修補不好的遺憾中打轉。「我們為家人做的事，從來都不愚蠢」雖然是整部劇最觸動我的台詞，最後卻也成了最令人無奈的感慨。

▲▼凶宅專賣店。（圖／翻攝自Facebook／Disney+）

▲很喜歡《凶宅專賣店》片頭的呈現方式。（圖／Disney+提供）

所有關於愛的執拗，終究都要在現實中結算。這部劇讓我們看見，每一個試圖扭轉命運的行為，背後都有相對應的代價。那些好不容易掙脫出的新生活，並非全然的解脫，而是在認清傷痕之後，有了帶著殘缺繼續前行的勇氣。然而，隨著第一季結尾仍留下未解謎團，看來，這場超渡尚未結束。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

