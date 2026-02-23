ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
逸祥陪山豬父母過年暖哭網友！
總愛強詞奪理的三大星座！
《甄嬛》9大經典金句台詞！
朱軒洋海上協助救援！　婦人突中風「2船並排丟人搶命」九把刀聽傻

記者蔡宜芳／綜合報導

作家兼導演九把刀近來正忙著為新片《功夫》宣傳，和演員們積極參加映後活動。他23日透露，朱軒洋在休息時，突然提起和戴立忍出海時的「救人奇蹟」，讓他和柯震東聽得熱血沸騰，大呼「是命中註定的老太太」。

▲▼朱軒洋海上協助救援！婦人突中風「2船並排丟人搶命」。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

▲朱軒洋參與九把刀的電影《功夫》。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

[廣告]請繼續往下閱讀...

九把刀透露，前幾天在跑映後宣傳的休息間，朱軒洋提到曾跟著戴立忍開帆船去石垣島，途中一名婦人突然中風、半邊身體麻痺，情況相當緊急。戴立忍見狀立刻通報海巡，並將船往回開，雖然海巡很快趕到，卻因帆船桿子太高無法直接吊掛，最後只能在風浪中讓兩艘船靠在一起，進行危險的海上移人。

朱軒洋說，自己當時很怕婦人掉下船，「掉下去真的會死！因為我扶著她的時候她整個身體都沒有反應，掉下去她一定什麼都沒辦法做一定會……」話才說到一半，九把刀與柯震東才反應過來大叫：「你是說，你救了一個老太太？」接著不斷追問朱軒洋當時的情況。

▲▼朱軒洋海上協助救援！婦人突中風「2船並排丟人搶命」。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

▲朱軒洋和戴立忍協助救援。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

為了確認這場英雄事蹟是否有影片留存，戴立忍還現場連打兩通電話，在十分鐘內調到了當初記錄的畫面。九把刀與柯震東原本還期待能有帥氣的救人畫面助攻新片《功夫》，沒想到，影片鏡位不如預期，讓九把刀無奈大呼：「這是什麼狗屎！什麼爛鏡位！最關鍵的丟人瞬間根本沒畫面啊！而且沒有表情！不管是關心的還是起床氣的！都！沒有！」

九把刀的貼文PO出後，引來不少網友留言表示「天啊比扶老太太過馬路還要多好幾顆白珠珠」、「真的很厲害！小朱的人生寫下歷史紀錄」、「這是什麼精彩的功夫番外篇」、「不是！錄影的目的不是要紀錄怕究責，這影片完全看不出什麼？神之運鏡」。

▲▼朱軒洋海上協助救援！婦人突中風「2船並排丟人搶命」。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

▲影片並未拍到朱軒洋英勇將婦人移到海巡船上的畫面。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko）

【九把刀社群全文】

前幾天跑映後，某次在休息間大家都在低頭滑手機，只有小朱在發呆
我滑得很累，只好叫小朱說一點隨便都好的事，把我們從低頭族振奮起來
小朱支支吾吾，不著邊際，說了一些我大概是不方便轉述的蠢事後，他提到大寶哥（戴立忍）曾經開船帶他出海，一次就玩快兩個禮拜的事
他們會一起出海我知道，我們也聊過了好幾次……但！都很無聊！
又不是我去玩！小朱也只會說一些就很好玩啊等很空泛的東西！詞彙量超少！真的想在他的腦袋搥下「跳出」鍵
就在小朱很委靡地講述中，他突然想到了什麼
小朱說：喔對，我們出發去石垣島的時候，遇到一個女的突然中風，超恐怖的，她一半的身體麻掉了沒感覺，她還叫他老公用針刺她的手指，一直刺一直刺，血一直噴，她還是說她沒感覺
我皺眉：是喔？那不就要直接把船開回台灣？還是去石垣島再想辦法？
小朱說：大寶哥就馬上把船開回去，一邊通知海巡，直升機跟船很快就來了，不到半小時吧？台灣的海巡真的很強！
是喔是喔我也很想加速，直接問結論：所以咧？她後來就送回台灣了吧？
小朱說：對啊，那時候直升機一直下不來，因為我們的帆船那根桿子太高了，會危險，盤旋了很久還是放棄，最後只好兩艘船勉強靠在一起，浪很大，怕撞到，兩邊也不一樣高，弄了很久
我繼續加速結論，所以把她丟過去以後就沒事了吧？
小朱：真的很恐怖，我跟船長把她丟過去的時候真的超怕她掉下去！我跟你說，真的，掉下去真的會死！因為我扶著她的時候她整個身體都沒有反應，掉下去她一定什麼都沒辦法做一定會……
等一下！
我跟柯震東第一時間就大叫暫停！
等等等等等等等一下！剛剛那邊！等一下！
我瞪大眼睛：小朱，你是說，你救了一個老太太！
小朱：60幾吧應該不算老
我跟小弟同時大叫，那就是！老太太！
天啊！我跟小弟終其一生都在尋找的！傳說中的逆天改命的！過馬路的老太太！差一點被車撞到的老太太！差一點被熊撲倒的老太太！讓我們願意捨身衝上去撲倒的命懸一線老太太！竟然！被小朱！救到了！
我大叫：小朱！你的奇異點來啦！有沒有影片！
小朱說……蛤？影片？有啊
小弟大叫：什麼！連影片都有！你救老奶奶的影片都有！
小朱說：她看起來真的沒有那麼老，她滿健康的平常都有在運動
小弟大叫：60幾可以了！而且你有影片！
小朱還不懂：他們拍很多影片啊，因為怕在丟人的時候發生意外，船長說就注意責任歸屬啊，兩邊都有人負責拍……
我跟小弟一直大叫又大叫！天啊！有影片！真的有影片！小朱在大海救了一個中風的老太太！有影片啊！！！！小朱！你的人生奇異點要降臨啦！！！你為什麼現在才想到啊！！！！！！！
小朱終於被我們弄得有一點興奮，說：可是我不知道影片在誰那裡
我的天啊！為什麼你自己沒有啦！
等等！
我趕緊切換成認真模式，說：喂小朱！你確定人是你丟的！
小朱緊急回憶：確定啊，一開始是她老公跟船長要丟她，然後船長叫我負責拍照，但她老公手受傷了沒力，所以船長就叫我把手機放下，讓我跟他一起丟
我確認：那大寶哥人呢？
小朱說：一開始在開船，後來我忘了
我鍥而不捨，好我一定要確認，你在丟老太太的時候，你的表情是很關心，還是很……很很很隨便？趕快丟一丟就好的爛表情？
小朱陷入疑惑：不會吧？我只是很緊張，而且她真的沒有很老
我跟小弟大叫！可以了！那就是命中註定的老太太！奇異點！
小朱瞬間陷入自我懷疑：但我可能……有一點起床氣
蛤？什麼起床氣？
小朱說：我本來在睡覺，但被大寶哥叫醒，他說起床了小朱，要做事了
我感到震驚：所以你是一臉起床氣，一副要丟不丟的爛表情嗎？
小朱：蛤？我不知道，我真的忘了，但真的很緊張，船很晃，弄不好我也怕我自己會掉下去，而且海巡那邊也怕自己接不好，兩邊的人都很怕出事……
我鎮定確認！
我說：我們剛剛說丟是開玩笑的，你應該不是真的丟吧？應該是小心的送過去吧？那個動作應該不是真的用丟的吧？
小朱說：就很快啊，不然真的會掉下去
我握緊拳頭說……反正不是真的用丟的吧！亂丟老太太也是不行的！
小弟大叫：你一定要確！
這時大寶哥走進來，我們趕緊把小朱救老太太事件迅速跟他對一遍
沒想到大寶哥聽著聽著，就自顧自悠悠說了起來……其實呢，真的，我上個禮拜在路邊，還真的看到一個老太太，她推著很重的推車，走得很慢很慢，推車上面都是剛剛買來的東西，可能是過年嘛，我走過去問她需不需要幫忙？然後我就幫她推了一段路，大概走了走了……嗯，可能有半小時……
我大叫：靠杯啦大寶哥！你不要自溺在那個老太太！那個老太太沒用啦！我們要小朱在茫茫大海中拯救老太太的影片！那是小朱的人生奇異點！
大寶哥皺眉說：那個女人也沒有很老……
我大叫：大寶哥60幾真的可以！不要糾結！
小弟超級激動大叫：然後我們就請那個老太太的孫女在網路上說！前幾天我去看功夫！ㄟ！突然！看到一個熟悉的臉孔……什麼！救我奶奶的那個黑黑的人有演功夫！什麼？他叫朱軒洋？！哇哈哈哈哈哈！
我大叫！啊啊啊那功夫就有救啦！小朱！功夫就靠你啦！靠你啦！
大寶哥終於意識到兵貴神速，他馬上打了兩通電話給當時在船上的朋友，十分鐘之內就調來了當初拍攝的影片……
GOD！
這是什麼狗屎！什麼爛鏡位！
最關鍵的丟人瞬間根本沒畫面啊！
而且沒有表情！不管是關心的還是起床氣的！都！沒有！
看來功夫還是很辛苦啊！
老太太！老太太妳在哪裡啊！老太太～～～～～～
老太太妳直接來看功夫啦！！！！！！！！
正義需要老太太啊啊啊啊啊啊啊啊啊！

#功夫
#後來那個年輕的老太太康復了真是棒棒棒
#影片在留言裡
#影片其實很多條但都超廢
#其實嘗試丟了很多次都失敗緊急喊停
#最後成功的一丟是小朱但但但但但沒拍好

