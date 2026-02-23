專訪／老婆問：愛星爺還是我？田啟文吐心聲　無奈成「演藝圈送行者」惹鼻酸

記者蕭采薇／專訪

在許多影迷心中，他是《少林足球》裡「一秒鐘幾十萬上下」的三師兄，也是周星馳電影裡不可或缺的黃金綠葉。香港資深男星田啟文，近期在賀歲國片《雙囍》中，飾演女主角余香凝的父親，一場真情流露的父女戲逼哭無數觀眾。近日他接受《ETtoday星光雲》專訪，不僅大方分享與星爺的革命情感，更罕見吐露被老婆「靈魂拷問」的婚姻生活，以及近年來意外成為香港演藝圈「送行者」背後，那份沉重又無奈的辛酸。

▲田啟文為電影《雙囍》，接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

嫁女兒像失戀！即興台詞逼哭全網

在《雙囍》中，田啟文飾演一位疼愛女兒卻極度迷信的父親，為了迎合吉時，不惜幫忙女婿一天連辦兩場婚宴。談起片中那場惹哭全場的父女交心戲，田啟文笑說，很多台詞其實都是他自己「即興加戲」的。

▲田啟文（左）在《雙囍》飾演迷信的岳父，讓劉冠廷（右）不得不在一天內舉辦兩場婚宴。（圖／水花電影提供）

「嫁女兒就好像失戀一樣，很疼的。」這句打動人心的台詞，正是出自田啟文的靈光一閃。他坦言，演這場戲時完全沒有想要刻意「逼哭」觀眾，而是將自己真實代入父親的角色，把女兒託付給另一個男人的擔憂與不捨自然流露。他笑說：「我聽說很多人看到這段都掉眼淚，我自己看是覺得沒什麼好哭的啦！但很高興觀眾能感受到那份投入。」

跟了周星馳13年 老婆曾吃醋：你愛他還是愛我？

田啟文渾然天成的「生活感演技」，很大一部分歸功於早年與周星馳的合作。他透露，「周派」喜劇最大的特色就是「不要有預感」，越自然越好，《少林足球》裡那句經典的「秒秒鐘幾十萬上下」，就是他在片場拿著手機假裝很忙時，隨口蹦出來的真實反應。

▲田啟文在《少林足球》的經典台詞「我一秒鐘幾十萬上下」其實也是自己想到的。（圖／劇照）

跟在星爺身邊長達13年，田啟文將大半的青春與心思都奉獻給了工作，這卻讓身邊最親密的人有了微詞。他苦笑回憶，自己在外工作總是滴水不漏、沙盤推演，但在家卻常常搞不懂老婆在想什麼，甚至連老婆不喜歡什麼顏色都不知道。老婆甚至曾因為他從沒送過生日蛋糕而「記仇」一輩子。

▲田啟文做過幕前也做過幕後，並曾跟著周星馳工作了13年之久。（圖／記者林敬旻攝）

田啟文更爆料，老婆以前真的以為他「愛周星馳勝過愛她」。直到，他毅然決然離開周星馳的公司，老婆才真正明白他的心意，田啟文笑說：「她就知道，我究竟愛誰囉！」如今的他徹底化身寵妻魔人，經常帶著老婆到處旅行，他溫柔地說：「好不容易當我老婆了，就要好好做好老公的工作。我現在最主要就是心安理得、過得舒服，老婆開心我就幸福快樂。」

意外成演藝圈「送行者」 藏不住的悲痛與無奈

然而，總是帶給大眾歡笑的田啟文，這幾年卻因為頻頻出面證實圈內好友的死訊，意外成為了香港演藝圈的「送行者」。談起這個沉重的話題，他收起了笑容，坦言這是他最傷心、也最不喜歡面對的事。

▲田啟文因為人緣好，也和媒體關係好，意外成為香港演藝圈近幾年的「送行者」。（圖／CFP）

「看著身邊看著我成長的人、同輩的人經歷生離死別，是最傷心的。」田啟文透露，這一切的開端起因於吳孟達。當時達叔明明還在世，卻有媒體為了流量亂傳死訊，讓他氣得破口大罵：「人雖然都會死，但他還沒死，就不要說他死了！大家不能為了刷眼球、拿流量，講這些不負責任的話，要有口德！」

▲田啟文（上排左五）在《雙囍》飾演女主角余香凝（中）的父親。（圖／水花電影提供）

從此之後，只要有藝人傳出噩耗，所有人都會第一時間找他求證。他回憶起廖啟智與吳孟達罹癌時，他早就知情卻什麼都不能說，內心無比痛苦與煎熬。如今他擔起這個「發言人」的重擔，不是為了博取版面，而是為了查證事實，讓媒體有準確的依據，也為老友們保留最後的尊嚴。「我不需要拿這個來勁爆，最好大家永遠都不要找我問這些事。」其中辛酸，就如《雙囍》中面對人生的無奈，電影全台熱映中。