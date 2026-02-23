ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
柯瑞監製、配音發威！《山羊巔峰》逆襲狂賣32億　韓團CORTIS獻聲引粉朝聖

記者蕭采薇／綜合報導

由NBA神級巨星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）親自監製並獻聲配音的動畫片《山羊巔峰》，在農曆春節期間掀起一股超狂的「咆哮球」熱潮！宛如片中個子嬌小卻充滿爆發力的主角威爾，《山羊巔峰》在不被看好的情況下，狂掃1700萬美金（約5.36億台幣）成功逆轉勝，全球票房更飆破傲人的1.02億美金（約32.17億台幣）！

▲《山羊巔峰》逆襲狂賣32億。（圖／索尼提供）

▲《山羊巔峰》逆襲狂賣32億。（圖／索尼提供）

台灣票房霸榜全亞洲！韓團獻唱「COER」擠爆戲院

《山羊巔峰》憑藉著絕佳口碑，票房逆勢狂飆，霸氣登頂票房冠軍。不只北美賣得嚇嚇叫，台灣的表現同樣超亮眼！春節連假期間，《山羊巔峰》在台累積票房豪奪1960萬台幣，直接衝上亞洲開片票房霸主。

▲《山羊巔峰》逆襲狂賣32億。（圖／索尼提供）

▲《山羊巔峰》由NBA神級巨星史蒂芬柯瑞，親自監製並獻聲配音。（圖／索尼提供）

其中一大吸票機，絕對是請來韓國人氣天團 CORTIS 獻唱熱血主題曲〈Mention Me〉！超炸的音樂魅力不僅與電影的動態視覺完美結合，更吸引大批死忠的「COER」（粉絲名）揪團衝進戲院朝聖，讓這部刺激又熱血的動畫電影，有望繼續狂刷票房新高點。

視覺設計超動感！爛番茄爆米花指數飆高93%

由《Kpop 獵魔女團》原班頂尖團隊操刀，《山羊巔峰》的畫面輕快且動感十足，目前在爛番茄影評網上不僅拿下81%的新鮮度，代表觀眾喜好度的爆米花指數更狂飆至93%！它不僅是小朋友間討論度最高的神作，動態感極強的嘻哈運動風，更勾起許多大人年輕時在球場揮灑汗水的熱血回憶。

▲《山羊巔峰》逆襲狂賣32億。（圖／索尼提供）

▲《山羊巔峰》由《Kpop 獵魔女團》原班頂尖團隊操刀，並請到CORTIS演唱主題曲。（圖／索尼提供）

外媒也紛紛給出高度評價，權威影評 IGN 盛讚：「以溫暖動人的方式呈現經典的黑馬故事，動畫表現大放異彩，視覺設計聰明又充滿動感！」《綜藝報》（Variety）也大推表示：「這是一部極具原創性、振奮人心的動畫，完美融合了嘻哈氛圍與另類宇宙觀的運動寓言，絕對是充滿活力的驚喜之作！」

 

柯瑞監製、配音發威！《山羊巔峰》逆襲狂賣32億　韓團CORTIS獻聲引粉朝聖

